وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزارة المالية بصرف معاشات المتقاعدين العسكريين والأمنيين ابتداء من يوم الأحد القادم، عن طريق مكاتب البريد المختلفة في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المجاورة .



وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :" أن الحكومة تبذل كل الجهود لإعادة بناء المؤسسات الإدارية والمالية التي تدمرت جراء الحرب وإعادة دعم صندوق التقاعد بعد أن استخدمت المليشيات الحوثية كل مدخراته والمقدرة بأربعة مليار ريال يمني ونهبت منه رواتب المتقاعدين الأمر الذي دفع الحكومة إلى تغطية أموال الصندوق من خزينة الدولة خلال الأيام الماضية بقرار استثنائي .



وأكد بادي أن الحكومة لن تتوانى ولو للحظة واحدة أو تدخر جهدا في سبيل الاهتمام بالمتقاعدين العسكريين والأمنيين على السواء الذين قدموا تضحيات كبيرة اجترحوها لوطننا الحبيب من سنين نضالهم الطويل .



ولفت بادي أن الحكومة تدرك طبيعة الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنين جميعا وخصوصا في ظل ما أنتجته الحرب اﻹجرامية التي شنها ثنائي اﻹنقلاب الحوثي وصالح، على الشرعية وعلى الدولة وعلى المجتمع ودمرت البلاد خلقت مآسي كثيرة على مختلف المستويات .

المزيد في أخبار وتقارير رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات المتقاعدين العسكريين والأمنيين الأحد القادم في العاصمة عدن المحافظات المجاورة وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزارة المالية بصرف معاشات المتقاعدين العسكريين والأمنيين ابتداء من يوم الأحد القادم، عن طريق مكاتب البريد المختلفة في ابو العباس يتهم الإصلاحيين بنصب خديعة له في مأرب اتهم قائد المقاومة السلفية بتعز عادل فارع ابو العباس قيادات إصلاحية بنصب خديعة له في محافظة مأرب وتصويره الى جانب قيادات أخرى. واصدر فارع بيانا بهذا الخصوص وجاء موقع اخباري خليجي: هدوء حذر بأبين عقب مواجهات ونصب نقطة للقاعدة أكد موقع اخباري خليجي عودة الهدوء الحذر إلى محافظة أبين جنوب اليمن، في أعقاب مواجهات مسلحة مع عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، فيما نصب التنظيم نقطة تفتيش في عرقوب