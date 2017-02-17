مستشار هادي: تضحيات رجال الإمارات في اليمن وسام على صدر كل عربي

قدم مستشار الرئيس اليمني، عبدالعزيز المفلحي، التعزية لدولة الإمارات العربية المتحدة باستشهاد اثنين من جنودها في عملية إعادة الأمل في اليمن، اليوم الجمعة.





وقال المفلحي لـ24، إن "تضحيات دولة الإمارات العربية المتحدة وأبطالها البواسل في اليمن، وسام على صدر كل عربي حر".



وأضاف "نعزّي رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشعب الإماراتي العظيم، في استشهاد اثنين من الأبطال وهما في معركة الدفاع عن الشعب اليمني، ضد الغزو الإيراني، وإذ نعزي دولة الإمارات حكومة وشعباً، فإننا نؤكد أن التضحيات العظيمة ستظل وساماً على صدور العرب جميعاً، فقد كان الشهيدان في معركة الدفاع عن الأمة العربية كلها".