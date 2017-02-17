بحث سفير بلادنا لدى جمهورية الصين الشعبية محمد المخلافي اليوم مع نائب مدير عام المساعدات الخارجية بوزارة التجارة الصينية جاو جانغ قضايا التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وخصوصا التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري.

واستعرض السفير المخلافي خلال اللقاء مستجدات الاوضاع في بلادنا وجهود الحكومة الشرعية في العمل على التوصل للسلام وعودة الامن والاستقرار وفقا للمرجعيات الاساسية الثلاث.

واشار المخلافي الى الوضع الانساني الاستثنائي الذي خلفته مليشيا الحوثي وصالح جراء انقلابهم على الشرعية وما تسببوا به من اوضاع مأساوية.

كما قدم السفير المخلافي للجانب الصيني قائمة بالمتطلبات الحالية الملحة والعاجلة للإغاثة الانسانية في بلادنا.

من جانبه اوضح نائب مدير عام المساعدات الخارجية بوزارة التجارة الصينية ان بلاده تتابع الوضع في اليمن..متمنياً عودة السلام والاستقرار الى مختلف المدن والمحافظات اليمنية.

واكد جاو جانغ ان بلاده ستدرس قائمة المتطلبات العاجلة التي قدمها السفير المخلافي والعمل على تقديم المساعدات الممكنة في القريب العاجل..لافتاً الى ان الحكومة الصينية وقعت مع الجانب اليمني نهاية العام 2016 عن تقديمها مساعدات بقيمة 90 مليون يوان صيني ، وانهم يجهزون حاليا مساعدات طبية وانسانية عاجلة لارسالها الى اليمن.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على استمرار التواصل خلال الفترة القادمة بين الوزارة والسفارة اليمنية في بكين للتنسيق والتشاور في مختلف القضايا التي تهم التعاون المشترك بين الشعبين والبلدين الصديقين

المزيد في أخبار وتقارير السفير المخلافي يبحث مع نائب مدير المساعدات بوزارة التجارة الصينية التعاون الاقتصادي بحث سفير بلادنا لدى جمهورية الصين الشعبية محمد المخلافي اليوم مع نائب مدير عام المساعدات الخارجية بوزارة التجارة الصينية جاو جانغ قضايا التعاون الثنائي بين احتدام معارك مسلحة بعتمة ومقتل قيادي حوثي قالت مصادر محلية بمديرية عتمة بمحافظة ذمار ان معارك عنيفة اندلعت يومي الخميس والجمعة بين مسلحين من ابناء القبائل وقوات موالية للحوثيين وصالح . واندلعت المواجهات ابحث مع "عدن الغد" صاحب الصورة يدعى / علي عبدالله سالم شعلان ( 40 عاما) من اهالي مدينة المخا بمحافظة تعز، يعمل حارسا في سوق المخا، ونتيجة للمعارك الدائرة في المدينة بين القوات