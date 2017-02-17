احتدام معارك مسلحة بعتمة ومقتل قيادي حوثي
الجمعة 17 فبراير 2017 05:26 مساءً
عتمة ((عدن الغد)) خاص:
عتمة ((عدن الغد)) خاص:
قالت مصادر محلية بمديرية عتمة بمحافظة ذمار ان معارك عنيفة اندلعت يومي الخميس والجمعة بين مسلحين من ابناء القبائل وقوات موالية للحوثيين وصالح .
واندلعت المواجهات يومي الخميس والجمعة وخلفت قتلى وجرحى من الجانبين .
وقال سكان محليون ان طيران التحالف استهدف تجمعا للحوثيين بالقرب من المديرية التي تفجر فيها الصراع .
وقال مصدر محلي لعدن الغد ان قيادي حوثي ويدعى يحيى ابو النصر قتل في هذه الاشتباكات .
ويقود القوات المناوئة للحوثيين قيادي مؤتمري ويدعى عبدالوهاب معوضة .
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