صاحب الصورة يدعى / علي عبدالله سالم شعلان ( 40 عاما) من اهالي مدينة المخا بمحافظة تعز، يعمل حارسا في سوق المخا، ونتيجة للمعارك الدائرة في المدينة بين القوات الجنوبية والمليشيات الحوثية العفاشية، تعرض المكان الذي يعمل فيه لقذيفة هاون، وفقد على إثرها، فلا يدري أهله إن كان قد قتل أو أصيب وتم إسعافه، لأنهم لم يجدوا جثته، ولا يدرون إلى اية جهة تم إسعافه ان كان مصابا..

فنرجو ممن يجده أو يتعرف عليه أو يتعرف على جثته في إحدى ثلاجات المشافي، لا سمح الله إن كان قد فارق الحياة، عليه التواصل مع اقاربه على الارقام الآتية: ٧٧٥٤٩٣١٠٤ - 737643287 .

المزيد في أخبار وتقارير ابحث مع "عدن الغد" صاحب الصورة يدعى / علي عبدالله سالم شعلان ( 40 عاما) من اهالي مدينة المخا بمحافظة تعز، يعمل حارسا في سوق المخا، ونتيجة للمعارك الدائرة في المدينة بين القوات نادي الحضارم بالسودان ينتخب هيئته الادارية جديدة قامت الجمعية العمومية لنادي الطلاب الحضارم بالسودان بانتخاب هيئة ادارية مساء الثلاثاء 2017/2/14 م بقاعة مركز التدريب و التطوير المستمر بالخرطوم . بدأ التمهيد قرار وزاري بحظر التصرف بأموال الأوقاف العامة اصدر وزير الاوقاف والارشاد قرار وزاري قضى بحظر التصرف بأموال الأوقاف العامة. وجاء في نص القرار قـــــــــرار وزاري رقم ( 1) وتاريخ 16/02/2017م بشأن حظر التصرف