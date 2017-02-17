ابحث مع "عدن الغد"

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المفقود علي عبدالله شعلان
الجمعة 17 فبراير 2017 04:38 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:
عدن(عدن الغد)خاص:
صاحب الصورة يدعى / علي عبدالله سالم شعلان ( 40 عاما) من اهالي مدينة المخا بمحافظة تعز، يعمل حارسا في سوق المخا، ونتيجة للمعارك الدائرة في المدينة بين القوات الجنوبية والمليشيات الحوثية العفاشية، تعرض المكان الذي يعمل فيه لقذيفة هاون، وفقد على إثرها، فلا يدري أهله إن كان قد قتل أو أصيب وتم إسعافه، لأنهم لم يجدوا جثته، ولا يدرون إلى اية جهة تم إسعافه ان كان مصابا..
فنرجو ممن يجده أو يتعرف عليه أو يتعرف على جثته في إحدى ثلاجات المشافي، لا سمح الله إن كان قد فارق الحياة، عليه التواصل مع اقاربه على الارقام الآتية: ٧٧٥٤٩٣١٠٤ - 737643287 .
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