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نادي الحضارم بالسودان ينتخب هيئته الادارية جديدة

الجمعة 17 فبراير 2017 04:25 مساءً
الخرطوم (عدن الغد) خاص:

قامت الجمعية العمومية لنادي الطلاب الحضارم بالسودان بانتخاب هيئة ادارية مساء الثلاثاء 2017/2/14 م بقاعة مركز التدريب و التطوير المستمر بالخرطوم .

 

بدأ التمهيد والتوافد من الاعضاء المتواجدين بمدينة الخرطوم الى قاعة الانتخاب من الساعة السادسة الى الثامنة مساء  .

 

حيث تم افتتاح الدورة الانتخابية بآيات من الذكر الحكيم تلتها كلمة منظمة الطالب الوافد التي تعد الهيئة الرسمية المراقبة لعملية سير الانتخابات القاها الاستاذ / عثمان صالح رئيس الاتحادات بالمنظمة.

 

بعدها ألقى د/ يزيد محمد بن شحنة رئيس لجنة الرقابة والتفتيش كلمة بين فيها كيفية سير الانتخابات والفرز واعلان النتائج النهائية .

 

كما القى العم سعيد باعوم رئيس الجالية اليمنية سابقا كلمة تحفيزية للطلاب حثت الطلاب على طلب العلم والتكاتف والتعاون ودور النادي في تنظيم انشطة وفعاليات الطلاب .

 

ثم القيت عدد من الكلمات التعريفية  للمرشحين وبرنامجهم الانتخابي .

 

وقد بدأ الاقتراع الفعلي باقبال كبير من الاعضاء عبروا عن رأيهم في اختيار هيئة ادارية جديدة من زملائهم الطلاب وذلك في تمام الساعة الثامنة حتى التاسعة مساء . كما تم فتح رسائل الوتس اب الساعة العاشرة للطلاب المتواجدين خارج الخرطوم للادلاء باصواتهم وكانت النتائج كالتالي :

 

- كشف الناخبين العام 153

- عدد المصوتين من داخل السودان وخارجه 97

- اجمالي عدد غير المصوتين 56

- اجمالي الاصوات الصحيحة 91

- اجمالي الاصوات اللاغية 6

 

وكان ترتيب اصوات المرشحين كالتالي :

 

1- عبدالرحمن المنصوري 86 صوت

2- ابراهيم مؤمن    83 صوت

3- جعفر البكري    81 صوت

4- سعيد باجريدي 79 صوت

5- مازن باوزير        78 صوت

6- محمد هادي       74 صوت

7- شوقي البحري    72 صوت

8- هاني قوايا         11 صوت

9- ياسر العفاري      10 صوت

10- محمد ربيحان   6 صوت

 

ليفوز بالترشيح الاسماء السبعة الاولى كهيئة ادارية للدورة الرابعة .

 

وكما اقرت الهيئة الادارية في اول اجتماع لها الخميس 2017/2/16م توزيع المهام الادارية باشراف لجنة الرقابة والتفتيش وكان توزيع المهام كالتالي :

 

1- عبدالرحمن المنصوري    رئيسا

 

2- شوقي البحري  علاقات واكاديمي 

 

3- ابراهيم مؤمن      اعلام

 

4- جعفر البكري      الدائرة الاجتماعية والرياضية

 

5- مازن باوزير       الدائرة المالية

 

6- سعيد باجريدي      عضو

 

7- محمد هادي سلمان  عضو


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قامت الجمعية العمومية لنادي الطلاب الحضارم بالسودان بانتخاب هيئة ادارية مساء الثلاثاء 2017/2/14 م بقاعة مركز التدريب و التطوير المستمر بالخرطوم .   بدأ التمهيد
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