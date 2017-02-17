نادي الحضارم بالسودان ينتخب هيئته الادارية جديدة

قامت الجمعية العمومية لنادي الطلاب الحضارم بالسودان بانتخاب هيئة ادارية مساء الثلاثاء 2017/2/14 م بقاعة مركز التدريب و التطوير المستمر بالخرطوم .

بدأ التمهيد والتوافد من الاعضاء المتواجدين بمدينة الخرطوم الى قاعة الانتخاب من الساعة السادسة الى الثامنة مساء .

حيث تم افتتاح الدورة الانتخابية بآيات من الذكر الحكيم تلتها كلمة منظمة الطالب الوافد التي تعد الهيئة الرسمية المراقبة لعملية سير الانتخابات القاها الاستاذ / عثمان صالح رئيس الاتحادات بالمنظمة.

بعدها ألقى د/ يزيد محمد بن شحنة رئيس لجنة الرقابة والتفتيش كلمة بين فيها كيفية سير الانتخابات والفرز واعلان النتائج النهائية .

كما القى العم سعيد باعوم رئيس الجالية اليمنية سابقا كلمة تحفيزية للطلاب حثت الطلاب على طلب العلم والتكاتف والتعاون ودور النادي في تنظيم انشطة وفعاليات الطلاب .

ثم القيت عدد من الكلمات التعريفية للمرشحين وبرنامجهم الانتخابي .

وقد بدأ الاقتراع الفعلي باقبال كبير من الاعضاء عبروا عن رأيهم في اختيار هيئة ادارية جديدة من زملائهم الطلاب وذلك في تمام الساعة الثامنة حتى التاسعة مساء . كما تم فتح رسائل الوتس اب الساعة العاشرة للطلاب المتواجدين خارج الخرطوم للادلاء باصواتهم وكانت النتائج كالتالي :

- كشف الناخبين العام 153

- عدد المصوتين من داخل السودان وخارجه 97

- اجمالي عدد غير المصوتين 56

- اجمالي الاصوات الصحيحة 91

- اجمالي الاصوات اللاغية 6

وكان ترتيب اصوات المرشحين كالتالي :

1- عبدالرحمن المنصوري 86 صوت

2- ابراهيم مؤمن 83 صوت

3- جعفر البكري 81 صوت

4- سعيد باجريدي 79 صوت

5- مازن باوزير 78 صوت

6- محمد هادي 74 صوت

7- شوقي البحري 72 صوت

8- هاني قوايا 11 صوت

9- ياسر العفاري 10 صوت

10- محمد ربيحان 6 صوت

ليفوز بالترشيح الاسماء السبعة الاولى كهيئة ادارية للدورة الرابعة .

وكما اقرت الهيئة الادارية في اول اجتماع لها الخميس 2017/2/16م توزيع المهام الادارية باشراف لجنة الرقابة والتفتيش وكان توزيع المهام كالتالي :

1- عبدالرحمن المنصوري رئيسا

2- شوقي البحري علاقات واكاديمي

3- ابراهيم مؤمن اعلام

4- جعفر البكري الدائرة الاجتماعية والرياضية

5- مازن باوزير الدائرة المالية

6- سعيد باجريدي عضو

7- محمد هادي سلمان عضو

المزيد في أخبار وتقارير ابحث مع "عدن الغد" صاحب الصورة يدعى / علي عبدالله سالم شعلان ( 40 عاما) من اهالي مدينة المخا بمحافظة تعز، يعمل حارسا في سوق المخا، ونتيجة للمعارك الدائرة في المدينة بين القوات نادي الحضارم بالسودان ينتخب هيئته الادارية جديدة قامت الجمعية العمومية لنادي الطلاب الحضارم بالسودان بانتخاب هيئة ادارية مساء الثلاثاء 2017/2/14 م بقاعة مركز التدريب و التطوير المستمر بالخرطوم . بدأ التمهيد قرار وزاري بحظر التصرف بأموال الأوقاف العامة اصدر وزير الاوقاف والارشاد قرار وزاري قضى بحظر التصرف بأموال الأوقاف العامة. وجاء في نص القرار قـــــــــرار وزاري رقم ( 1) وتاريخ 16/02/2017م بشأن حظر التصرف