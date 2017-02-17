نادي الحضارم بالسودان ينتخب هيئته الادارية جديدة
الخرطوم (عدن الغد) خاص:
قامت الجمعية العمومية لنادي الطلاب الحضارم بالسودان بانتخاب هيئة ادارية مساء الثلاثاء 2017/2/14 م بقاعة مركز التدريب و التطوير المستمر بالخرطوم .
بدأ التمهيد والتوافد من الاعضاء المتواجدين بمدينة الخرطوم الى قاعة الانتخاب من الساعة السادسة الى الثامنة مساء .
حيث تم افتتاح الدورة الانتخابية بآيات من الذكر الحكيم تلتها كلمة منظمة الطالب الوافد التي تعد الهيئة الرسمية المراقبة لعملية سير الانتخابات القاها الاستاذ / عثمان صالح رئيس الاتحادات بالمنظمة.
بعدها ألقى د/ يزيد محمد بن شحنة رئيس لجنة الرقابة والتفتيش كلمة بين فيها كيفية سير الانتخابات والفرز واعلان النتائج النهائية .
كما القى العم سعيد باعوم رئيس الجالية اليمنية سابقا كلمة تحفيزية للطلاب حثت الطلاب على طلب العلم والتكاتف والتعاون ودور النادي في تنظيم انشطة وفعاليات الطلاب .
ثم القيت عدد من الكلمات التعريفية للمرشحين وبرنامجهم الانتخابي .
وقد بدأ الاقتراع الفعلي باقبال كبير من الاعضاء عبروا عن رأيهم في اختيار هيئة ادارية جديدة من زملائهم الطلاب وذلك في تمام الساعة الثامنة حتى التاسعة مساء . كما تم فتح رسائل الوتس اب الساعة العاشرة للطلاب المتواجدين خارج الخرطوم للادلاء باصواتهم وكانت النتائج كالتالي :
- كشف الناخبين العام 153
- عدد المصوتين من داخل السودان وخارجه 97
- اجمالي عدد غير المصوتين 56
- اجمالي الاصوات الصحيحة 91
- اجمالي الاصوات اللاغية 6
وكان ترتيب اصوات المرشحين كالتالي :
1- عبدالرحمن المنصوري 86 صوت
2- ابراهيم مؤمن 83 صوت
3- جعفر البكري 81 صوت
4- سعيد باجريدي 79 صوت
5- مازن باوزير 78 صوت
6- محمد هادي 74 صوت
7- شوقي البحري 72 صوت
8- هاني قوايا 11 صوت
9- ياسر العفاري 10 صوت
10- محمد ربيحان 6 صوت
ليفوز بالترشيح الاسماء السبعة الاولى كهيئة ادارية للدورة الرابعة .
وكما اقرت الهيئة الادارية في اول اجتماع لها الخميس 2017/2/16م توزيع المهام الادارية باشراف لجنة الرقابة والتفتيش وكان توزيع المهام كالتالي :
1- عبدالرحمن المنصوري رئيسا
2- شوقي البحري علاقات واكاديمي
3- ابراهيم مؤمن اعلام
4- جعفر البكري الدائرة الاجتماعية والرياضية
5- مازن باوزير الدائرة المالية
6- سعيد باجريدي عضو
7- محمد هادي سلمان عضو
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