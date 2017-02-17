جمعية المتقاعدين الجنوبيين تصدر بيانا هاما

تلقت صحيفة (عدن الغد) بيانا صادرا عن جمعية المتقاعدين العسكريين والامنين والمقعدين قسرا م/عدن جاء فيه " تابعت جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين م/عدن الاوضاع الراهنة في المحافظة وطبيعة المشكلات الامنية ولاجتماعية والاقتصادية التي تعانيها المحافظة كما تابعت أيضا طبيعة الاقصاء والتهميش المستمر لمشاكل وهموم واستحقاقات المتقاعدين العسكريين والامنيين في محافظات الجنوب عموما

وعلى ضوء تقييم الاوضاع ابدت الهيئة الادارية للجمعية غلقها من طبيعة الاوضاع الامنية في محافظة عدن والتي تحاول بعض القوى بطرق مختلفة وتعكير امن واستقرار المحافظة مستقلة تعدد جهات القرار الامني والاداري في المحافظة وكذا عدم الاندماج الوطني الحقيقي بين مختلف القوى العسكرية وتشكيلات المقاومة المختلفة مما يشكل بؤرة حقيقية لزعزعت الاستقرار الامني والاقتصادي في المحافظة وخاصة في ظل عدم خضوع كل القوى العسكرية والامنية لجهات تخصص عسكري والاداري وغياب غرفة العمليات المشتركة التي تشرف عليها وزارة الداخلية وقيادة المنطقة الرابعة والسلطة المحلية والامنية في محافظة عدن وقد رأت الهيئة الأدرية للجمعية أن عدم الاستقرار ألامني ووحدة القرار سيؤثر سلبا على مختلف الجوانب الحياتية للمواطنين في مجالات الخدمات والكهرباء والمواصلات واجهزة القضاء والنيابة

كما سيؤثر سلبآ علي مختلف الانتصارات الحقيقة ويخلق بؤر جديد للتوتر واشعال الفتنة بين الجنوبين بما لا يساعدنا كجنوبين على رسم معالم مستقبلنا واتجاهات حل قضيتنا.

وفي الاتجاه الاخر استعرضت الهيئة الادارية طبيعة الاقصاء والتهميش والتجاهل المستمر لحقوق المتقاعدين العسكريين والامنيين والتفريخات الي تجري بين الفينة والاخرى لتمزيق وحدة كيان المتقاعدين العسكريين والامنين المتمثل بمجلس التنسيق الاعلى وفروعه في المحافظات وعلى ضوء ذلك توجه جمعية المتقاعدين العسكريين والامنيين م/عدن ندائها للاخ/رئيس الجمهورية –المشير عبدربه منصور هادي بأعطاء توجيهاته بتنفيذ القرارات الرئاسية والتوجيهات المتخذة بحل مشاكل المتقاعدين العسكرين والامنيين والمدنيين. وكذا قرارات بمن لم تشملهم القرارات السابقة ومن لازالت مرتباتهم في البريد وذلك خلال شهرآ واحدا من هذا البيان –وان اي استمرار في تجاهل الحقوق المشروعة للمتقاعدين قسرا سيضطرنا الى اتخاذ الطرق المناسبة والتصعيد المستمر حتى نيل كامل حقوقنا المشروعة

وبهذا الخصوص توجه الهيئة الادارية للجمعية دعوتها لمختلف مجالس التنسيق في المحافظات الى اجتماع عاجل في عدن لتدارس العديد من القضايا الراهنة وقضايا وهموم المتقاعدين

وعلى صعيد العمل السياسي للحراك الثوري الجنوبي فان جمعية المتقاعدين العسكريين والامنين في محافظة عدن توجه ندائها الى كل القوى ومكونات الحراك والمقاومة الجنوبية الى ضرورة استشعار المخاطر المحدقة بقضية شعبنا التي لم تتضح معالم حلها ومعالجتها فاننا ندعو الى سرعة الحوار لدراسة المتغيرات الراهنة والعمل على وحدة كل القوى الجنوبية ودفع اتجاهات عملية وسياسية تسعى لتكوين حامل سياسي يمثل قضية شعبنا واستيعاب كل القوى والمكونات الجنوبية بروح ونفس وطني يعكس وحدة النسيج الاجتماعي بعيدا عن اي حسابات حزبية او مناطقية حنى نظمن مستقبل امن لشعبنا وبلادنا

صادر عن /جمعية المتقاعدين العسكرين والامنين والمقعدين قسرا م/عدن

تاريخ 17/2/2017م

المزيد في أخبار وتقارير جمعية المتقاعدين الجنوبيين تصدر بيانا هاما تلقت صحيفة (عدن الغد) بيانا صادرا عن جمعية المتقاعدين العسكريين والامنين والمقعدين قسرا م/عدن جاء فيه " تابعت جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين م/عدن قيادة الوية الاسناد والدعم : المشوشي لم تتم اقالته وماحدث عملية ترتيب للقيادات نفت قيادة الوية الاسناد والدعم بعدن والتي تندرج قوات الحزام الأمني بعدن ضمن قواتها ان يكون القائد في قوات الحزام الأمني نبيل المشوشي قد اقيل من منصبه .وقالت قيادة الحكومة: تحركات الجيش في مناطق الساحل الغربي من صميم عملنا لإنهاء معاناة المواطنين من انتهاكات المليشيا أكدت الحكومة اليمنية ان تحركات الجيش الوطني مدعوما بقوات التحالف العربي لتحرير مناطق الساحل الغربي التي يسيطر عليها الانقلابيون- يأتي في إطار حرص الحكومة