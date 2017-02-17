قيادة الوية الاسناد والدعم : المشوشي لم تتم اقالته وماحدث عملية ترتيب للقيادات

مقالات الرأي

لطفي شطارة ماذا لو أنسحب التحالف؟ لماذا لو اتخذت دول التحالف فجأة قرارا بالانسحاب من اليمن وانتهاء عملياتها العسكرية والتفرغ لبلدانها

د.عيدروس النقيب لماذا التهجم على الإمارات؟ كنت قد تناولت منذ أيام ما جرى في مطار عدن من مواجهة، غير مبررة بين طرفين من أنصار الشرعية، وهو ما كاد أن يتحول

عبدالجبار ثابت الشهابي كفانا حماقة .. كفانا تخريبا ! لا يمكن للحماقات أن تصنع/ تبني وطنا .. أن تقيم مجتمعا متآلفا، متماسكا، متآزرا، أن تنشئ، وتعبد، وتصوغ أحلام

محمد بالفخر حجاج صنعاء مهلا مع انطلاق الحراك الجنوبي كنت من أوائل من انضم إليه ودفعت ضريبة ذلك مبكرا عندما كان الحراك يمثل قضية وطن وحقوق

د.عيدروس النقيب عن الحوار العربي الإيراني زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى كل من سلطنة عمان ودولة الكويت تأتي (كما يقول الإعلام الموالي لإيران) من

كمال الجعدني دعونا نتسامح وننسى من قاموس حياتنا معنى الكراهية اخوتي أبناء الجنوب الاحرار يؤلمني ضميري عندما اسمع جنوبي يقتل جنوبي او جنوبي يحقد على جنوبي في نعمته الذي

د. ياسين سعيد نعمان الضمير الفاسد يترك العدو الحقيقي ويبحث عن عدو محتمل يجب الوقوف امام ما جرى في عدن خلال اليومين الماضيين وتقييمه بالاستناد إلى حقيقة واحدة فقط وهي أن المقاومة

سعيد الحسيني شوال القضية الجنوبية في قطار السياسة الإقليمية!! ان شوال القضية الجنوبية ان جاز التوصيف هو أشبه بشوال الفلاح محمدين في القطار المتجه من الصعيد إلى العاصمة

عفيف السيد عبدالله منتديات عدن البائسة في اللغة المنتدى هو ناد للحوار والتداول او مجلس قوم ماداموا مجتمعين فيه وفي الإنترنت هي منتديات