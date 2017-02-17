قيادة الوية الاسناد والدعم : المشوشي لم تتم اقالته وماحدث عملية ترتيب للقيادات
الجمعة 17 فبراير 2017 02:56 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
نفت قيادة الوية الاسناد والدعم بعدن والتي تندرج قوات الحزام الأمني بعدن ضمن قواتها ان يكون القائد في قوات الحزام الأمني نبيل المشوشي قد اقيل من منصبه .
وقالت قيادة الوية الاسناد في توضيح تلقته صحيفة "عدن الغد" ان ماحدث هو عملية اعادة ترتيب لقيادات الالوية وكان مقررا لها ان تحدث قبل أشهر حيث اسندت إلى المشوشي مهمة قيادة احد الوية الاسناد والدعم ضمن قوات الحزام الأمني فيما اسندت لمنير اليافعي المعروف بابو اليمامة مهمة قيادة لواء أخر ضمن الوية الاسناد والدعم والتي تدخل في صفوفها قوات الحزام الأمني .
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