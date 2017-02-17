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البنك المركزي بالمكلا يقر سعر صرف رسمي للدولار

الجمعة 17 فبراير 2017 01:04 مساءً
المكلا/عدن الغد /خاص:


اقر البنك المركزي اليمني بالمكلا يوم الخميس سعر رسمي لصرف الدولار والريال السعودي.
واقر البنك سعر الصرف عقب اجتماع مع ممثلين لوكالات صرافة محلية في المدينة.
وأقر البنك سعر الصرف للدولار ب 300 ريال للشراء و305 للبيع .
واقر الصرف شراء الريال السعودي ب80 وبيعه ب82 ريال يمني.


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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