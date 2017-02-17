إطاحة غير معلنة بقائد قوات الحزام الأمني بعدن عقب رفضه المشاركة في اشتباكات (المطار)
الجمعة 17 فبراير 2017 12:06 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قالت مصادر قيادية في جهاز الحزام الأمني بعدن ان مسئولين في الإدارة الإماراتية بعدن أقالوا قائد الحزام الأمني بعدن نبيل المشوشي وعينوا قائدا جديدا خلفه لقيادة قوات الحزام الأمني .
وبحسب المصادر لـ"عدن الغد" فقد تم تعيين منير اليافعي المعروف بابو اليمامة خلفا للقيادي نبيل المشوشي في قيادة الحزام الأمني بعدن .
واشارت المصادر إلى ان اقالة المشوشي جأت عقب رفضه المشاركة في الاشتباكات التي شهدها محيط مطار عدن قبل حوالي اسبوع .
وقاد المشوشي قوات الحزام الأمني بنجاح لاكثر من عام في عدن .
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