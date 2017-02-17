إطاحة غير معلنة بقائد قوات الحزام الأمني بعدن عقب رفضه المشاركة في اشتباكات (المطار)

قالت مصادر قيادية في جهاز الحزام الأمني بعدن ان مسئولين في الإدارة الإماراتية بعدن أقالوا قائد الحزام الأمني بعدن نبيل المشوشي وعينوا قائدا جديدا خلفه لقيادة قوات الحزام الأمني .

وبحسب المصادر لـ"عدن الغد" فقد تم تعيين منير اليافعي المعروف بابو اليمامة خلفا للقيادي نبيل المشوشي في قيادة الحزام الأمني بعدن .

واشارت المصادر إلى ان اقالة المشوشي جأت عقب رفضه المشاركة في الاشتباكات التي شهدها محيط مطار عدن قبل حوالي اسبوع .

وقاد المشوشي قوات الحزام الأمني بنجاح لاكثر من عام في عدن .

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