مواطنون بعدن : التجار رفعوا أسعار المواد الغذائية بسبب ارتفاع أسعار الصرف الأخيرة ولايزالون
الجمعة 17 فبراير 2017 12:00 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال عدد من سكان أهالي مدينة عدن ان عدد من التجار المالكين للوكالات التجارية في المدينة رفعوا أسعار المواد الغذائية في المدينة مؤخرا بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار لكنهم ابقوا على نفس التسعيرة رغم انخفاض سعر الصرف.
وقال عدد من الأهالي لعدن الغد انه وبسبب غياب الرقابة الحكومية على هؤلاء التجار فانهم واصلوا البيع للمواطنين بنفس التسعيرة التي اقروها عند رفع اسعار صرف الدولار .
واكد الاهالي انهم لايزالون يشترون المواد الغذائية وغيرها من المواد بنفس اسعار الصرف المرتفعة عند ارتفاع الدولار مناشدين محافظ عدن وجهات الرقابة التحرك العاجل لوقف مثل هذه الاعمال التي قالوا أنها تلحق بهم أضرار بالغة .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها