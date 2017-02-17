MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الجمعة 17 فبراير 2017 12:06 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير مواطنون بعدن : التجار رفعوا أسعار المواد الغذائية بسبب ارتفاع أسعار الصرف الأخيرة ولايزالون
أخبار وتقارير

مواطنون بعدن : التجار رفعوا أسعار المواد الغذائية بسبب ارتفاع أسعار الصرف الأخيرة ولايزالون

الجمعة 17 فبراير 2017 12:00 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال عدد من سكان أهالي مدينة عدن ان عدد من التجار المالكين للوكالات التجارية في المدينة رفعوا أسعار المواد الغذائية في المدينة مؤخرا بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار لكنهم ابقوا على نفس التسعيرة رغم انخفاض سعر الصرف.

وقال عدد من الأهالي لعدن الغد انه وبسبب غياب الرقابة الحكومية على هؤلاء التجار فانهم واصلوا البيع للمواطنين بنفس التسعيرة التي اقروها عند رفع اسعار صرف الدولار .

واكد الاهالي انهم لايزالون يشترون المواد الغذائية وغيرها من المواد بنفس اسعار الصرف المرتفعة عند ارتفاع الدولار مناشدين محافظ عدن وجهات الرقابة التحرك العاجل لوقف مثل هذه الاعمال التي قالوا أنها تلحق بهم أضرار بالغة .


المزيد في أخبار وتقارير
إطاحة غير معلنة بقائد قوات الحزام الأمني بعدن عقب رفضه المشاركة في اشتباكات (المطار)
قالت مصادر قيادية في جهاز الحزام الأمني بعدن ان مسئولين في الإدارة الإماراتية بعدن أقالوا قائد الحزام الأمني بعدن نبيل المشوشي وعينوا قائدا جديدا خلفه لقيادة قوات
مواطنون بعدن : التجار رفعوا أسعار المواد الغذائية بسبب ارتفاع أسعار الصرف الأخيرة ولايزالون
قال عدد من سكان أهالي مدينة عدن ان عدد من التجار المالكين للوكالات التجارية في المدينة رفعوا أسعار المواد الغذائية في المدينة مؤخرا بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار
الإمارات تعلن إستشهاد احد جنودها في اليمن بسكتة قلبية واخر بعمليات قتالية
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية استشهاد الرقيب نادر مبارك عيسى سليمان أحد جنودها البواسل المشاركين ضمن قواتها في عملية " إعادة الأمل " مع قوات




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
محافظ عدن: من أعمى بصيرته الطمع والجشع يتناسى انه لولا الإمارات لما كانت قيادة الدولة اليوم تحكم عدن
يمني ينصب على الإخوان المسلمين بـ 9 مليار ريال سعودي
عاجل : مقتل 4 أشخاص برصاص مسلحين مجهولين قرب عتق
الحالمي يلتقي عدد من قيادات القوى الجنوبية لتدارس الوضع بالجنوب والإسراع بوحدة الصف بمجلس سياسي جنوبي
مواطن من عدن يناشد رئيس الجمهورية وقيادة التحالف العربي إطلاق سراح إخوانه الخمسة
مقالات الرأي
كنت قد تناولت منذ أيام ما جرى في مطار عدن من مواجهة، غير مبررة بين طرفين من أنصار الشرعية، وهو ما كاد أن يتحول
  لا يمكن للحماقات أن تصنع/ تبني وطنا .. أن تقيم مجتمعا متآلفا، متماسكا، متآزرا، أن تنشئ، وتعبد، وتصوغ أحلام
مع انطلاق الحراك الجنوبي كنت من أوائل من انضم إليه ودفعت ضريبة ذلك مبكرا عندما كان الحراك يمثل قضية وطن وحقوق
زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى كل من سلطنة عمان ودولة الكويت تأتي (كما يقول الإعلام الموالي لإيران) من
اخوتي أبناء الجنوب الاحرار يؤلمني ضميري عندما اسمع جنوبي يقتل جنوبي او جنوبي يحقد على جنوبي في نعمته الذي
يجب الوقوف امام ما جرى في عدن خلال اليومين الماضيين وتقييمه بالاستناد إلى حقيقة واحدة فقط وهي أن المقاومة
ان شوال القضية الجنوبية ان جاز التوصيف هو أشبه بشوال الفلاح محمدين في القطار المتجه من الصعيد إلى العاصمة
  في اللغة المنتدى هو ناد للحوار والتداول او مجلس قوم ماداموا مجتمعين فيه  وفي الإنترنت هي منتديات 
من يعرف حقيقة الخبرات الطويلة والقدرات القيادية الملتوية التي يتمتع بها الجنرال العجوز علي محسن الاحمر او
1// تطوقني حالة من الذهول جراء اللامبالاة التي أطبقت على مجتمعنا الجنوبي اليوم ، تحديدا مابعد الحرب .. فكم من
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك الزواج
أفراح ال النقيب في السعودية
وفيات
البقاء لله
محافظ أبين يبعث برقية عزاء ومواساة لاسرة فقيد الوطن المناظل عبدالرب صالح الجعدني

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017