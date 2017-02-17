أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية استشهاد الرقيب نادر مبارك عيسى سليمان أحد جنودها البواسل المشاركين ضمن قواتها في عملية " إعادة الأمل " مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن .. وذلك إثر تعرضه لسكته قلبية.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد البطل .. سائلة الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته و يتغمده بواسع رحمته.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية استشهاد الجندي أول سليمان محمد سليمان الظهوري أحد جنودها البواسل المشاركين ضمن قواتها في عملية " إعادة الأمل " مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

المزيد في أخبار وتقارير الإمارات تعلن إستشهاد احد جنودها في اليمن بسكتة قلبية واخر بعمليات قتالية أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية استشهاد الرقيب نادر مبارك عيسى سليمان أحد جنودها البواسل المشاركين ضمن قواتها في عملية " إعادة الأمل " مع قوات بن دغر يبشر الطلاب اليمنيين في الخارج بخصوص تجديد الجوازات قال سعادة الوكيل أوسان عبدالله العود وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والادارية رئيس اللجنة الفنية بخصوص تجديد الجوازات ل الطلاب اليمنيين في الخارج بأنهم مؤسسة الزرقاء السعودية ترد على القضاء التابع للحوثيين أعلنت مؤسسة كهرباء الزرقاء السعودية، رفضها المطلق للتعامل مع الإعلان القضائي، الصادر من محكمة الأموال العامة الواقعة تحت سلطات ميليشيا الحوثيين في العاصمة