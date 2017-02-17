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الإمارات تعلن إستشهاد احد جنودها في اليمن بسكتة قلبية واخر بعمليات قتالية

الجمعة 17 فبراير 2017 10:37 صباحاً
وام

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية استشهاد الرقيب نادر مبارك عيسى سليمان أحد جنودها البواسل المشاركين ضمن قواتها في عملية " إعادة الأمل " مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن .. وذلك إثر تعرضه لسكته قلبية.

وتقدمت  القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد البطل .. سائلة الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته و يتغمده بواسع رحمته.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية  استشهاد الجندي أول سليمان محمد سليمان الظهوري أحد جنودها البواسل المشاركين ضمن قواتها في عملية " إعادة الأمل " مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.


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الإمارات تعلن إستشهاد احد جنودها في اليمن بسكتة قلبية واخر بعمليات قتالية
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية استشهاد الرقيب نادر مبارك عيسى سليمان أحد جنودها البواسل المشاركين ضمن قواتها في عملية " إعادة الأمل " مع قوات
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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