بن دغر يبشر الطلاب اليمنيين في الخارج بخصوص تجديد الجوازات

قال سعادة الوكيل أوسان عبدالله العود وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والادارية رئيس اللجنة الفنية بخصوص تجديد الجوازات ل الطلاب اليمنيين في الخارج بأنهم استخرجو توجيهات جديده من من معالي رئيس الوزراء د احمد بن دغر ووزير الخارجية عبدالملك المخلافي بالعمل بالرسوم السابقة لفئة الطلاب وان شاء الله العمل بها من الاسبوع القادم.

وشكر العود معالي رئيس الوزراء د احمد بن دغر وكذلك وزير الخارجية عبدالملك المخلافي على حرصهم على ابنائهم الطلاب في الخارج.

هذا وقد كان معالي رئيس الوزراء وجهة من قبل بإعادة النظر فى الرسوم المفروضه على الطلاب بخصوص تجديد الجوازات ل الطلاب اليمنيين فى الخارج.

كما رفع طلاب اليمن في ماليزيا بالشكر والتقدير ل كلا من رئيس الوزراء و وزير الخارجيه وكذلك سعادة السفير د عادل باحميد سفير بلادنا في ماليزيا على سرعة تجاوبهم والنظر بإعادة الرسوم.

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