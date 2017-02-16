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أخبار وتقارير

مجهولون يفجرون نقطة سابقة للحزام الأمني بلودر

الخميس 16 فبراير 2017 10:14 مساءً
لودر (عدن الغد) خاص:


فجر مجهولون يعتقد انهم من تنظيم القاعدة مساء يوم الخميس نقطة سابقة لقوات الحزام الأمني غرب مدينة العين بلودر.
وقال سكان محليون لعدن الغد ان مسلحي تنظيم القاعدة فجروا نقطة تفتيش غرب مدينة العين بالقرب من منطقة الفيض .
وسمع دوي الانفجار بانحاء متفرقة من المنطقة.


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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