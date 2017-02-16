وزير الإعلام يستعرض المهام الرئيسية أمام الدولة في لقاء بمراسلي وسائل الإعلام في عدن



أكد وزير الإعلام، معمر بن مطهر الإرياني بأن الدولة اليمنية بقيادة فخامة الرئيس المناضل عبد ربه منصور هادي تمضي في ثلاثة اتجاهات رئيسية تعمل عليها في الوقت الراهن وهي إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وبسط سيطرتها على كافة أراضي الجمهورية اليمنية، مكافحة الإرهاب والتطرف والبدء بعملية إعادة إعمار ما دمرته حرب الميليشيات على المحافظات وعمليات التنمية. مؤكدا أن الرئيس هادي يحمل بشائر عديدة لأبناء اليمن ويقوم بجهود حثيثة وكبيرة " وان شاء الله بشائر النصر والتنمية قادمة وفي وقت قصير ".

جاء ذلك خلال لقاء لوزير الإعلام بمراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية في عدن، حيث استهل اللقاء وزير الإعلام بالدعوة للوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الكلمة الذين لقوا حتفهم على يد ميليشيات الانقلابية. وأشار الوزير الإرياني إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن على محسن صالح الأحمر ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر في كافة المستويات، وخاصة السياسية والاقتصادية والعسكرية وتطبيع الحياة وتوفير الخدمات في المناطق المحررة.

وقال الإرياني إن المجتمع الدولي بات يدرك طبيعة التطورات الراهنة في اليمن ويدرك من هي القوى الانقلابية التي لا تريد السلام أو الأمن أو الاستقرار لليمن والمنطقة عموما، وتأثيرات استمرار الانقلاب، مشيرا إلى دعم دولي كبير تلقاه الشرعية. مؤكدا أن فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي يقوم بجهود سياسية على مستوى العالم باتجاه إنهاء الانقلاب. وتطرق وزير الإعلام إلى الدعم الكبير الذي يقدمه الأشقاء في دول التحالف العربي، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة. معربا عن شكر الحكومة اليمنية لتلك الجهود على مختلف الصعد، من اجل دعم الشرعية وإنهاء الانقلاب.

وخاطب وزير الإعلام مراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية في الاجتماع بتأكيده على دورهم المهم في والمحوري في في نقل الحقائق والوقائع في مختلف الميادين والجهود التي تبذل لاستعادة سيطرة الشرعية على باقي المحافظات التي يسيطر عليها الانقلابيون ونقل الصورة لمجريات الأحداث. وشكر وزير الإعلام وسائل الإعلام العربية والدولية على نقل الكلمة الصادقة والحقائق للمشاهدين والمستمعين والقراء في كل أنحاء العالم.. وقال: " نحن نمر بمرحلة حرجة تحتاج إلى تكاتف الجهود للعبور إلى بر الأمان ".

وأضاف الإرياني: إلى أن الحكومة تعمل في الوقت الحاضر على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض سعر العملة الأجنبية ورفع مستوى سعر الريال اليمني وإعادة الاعتبار اليه وان هناك خطوات متلاحقة في هذا الجانب.

وخلال اللقاء دار نقاش مستفيض بين الوزير ومراسلي وسائل إعلام، استمع خلاله وزير الإعلام إلى المعوقات والصعوبات التي تعيق أدائهم لرسالتهم الإعلامية، ووعد بحل كافة الإشكالات التي قد تعترض أو تعيق الصحافيين عن أداء وجباتهم بمهنية واحترافية. مؤكدا أن الوزارة في طور إعادة بناء ديوانها في عدن. حضر اللقاء نائب وزير الإعلام حسين باسليم ووكيل الوزارة لشؤون الصحافة عرفات مدابش إلى جانب وكيلي الوزارة صالح الحميدي وليزا الحسني ومستشار وزير الإعلام محمد هشام باشراحيل.

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