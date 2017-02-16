وزير النقل : تدشين الخط الملاحي " كوسكو " أولى رحلاتة الى ميناء المكلا يسجل إنطلاقة جديدة للميناء بدخول هذا الخط الملاحي العالمي



أكد معالي وزير النقل الأستاذ مراد علي الحالمي أن خط الملاحة العالمي COSCO الذي يصل اليوم الى ميناء المكلا لأول مرة يعد نقلة نوعية جديدة لميناء المكلا ، معتبراً الخط الملاحي من أكبر الخطوط الملاحية في العالم والعابرة للقارات .

وقال الوزير الحالمي : أن الخط الملاحي " COSCO " يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للوزارة والقطاع الخاص ، ويعزز الشراكة والتعاون بين الوزارة والحكومة الصينية في القطاع الاقتصادي فضلاً عما سيقدمة من تعزيز التبادل التجاري مع العالم ..



وعبر الوزير عن سعادته بتدشين الخط الملاحي العالمي ( كوسكو ) والذي بوصولة يسجل ميناء المكلا إنطلاقة جديدة بدخول هذا الخط الملاحي العالمي للمرة الأولى ، وذلك للإسهام الفاعل بدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري مع دول العالم المختلفة كما سيمثل دعما قوياً للصادرات والواردات .

وأشاد معالي وزير النقل بالجهود التي تبذلها قيادة الوزارة ومؤسسة مؤانى البحر العربي في إعادة المكانة التي يجب أن يتميز بها ميناء المكلا ، الذي يشهد ارتفاع مستمر في معدل مناولة الحاويات ، وكل ذلك يعود الى ماتقوم به مؤسسة موانئ البحر العربي من جهود ، وأن ما نشاهده اليوم هو ثمرة من ثمرات الخدمة المتميزه التي تقدمها البحر العربي .



وقال الوزير الحالمي : إن ما يتحقق من نجاحات في حضرموت لايقل أهمية عما يقوم به الأخ محافظ المحافظة وقيادة المنطقة وابطال الجيش الوطني في تعزيز الأمن والاستقرار في هذه المحافظة ، ومثلة ايضاً مايحققة كافة رجال الجيش الوطني في عدن وما توليه الحكومة من جهود لتعزيز الأمن والاستقرار في كافة المناطق ، الأمر الذي ينعكس على تحسن كبير وملحوظ في مناولة الحاويات في المدن المحررة .



وأكد وزير النقل : أستعداد الوزارة والحكومة لتقديم كافة التسهيلات للخطوط الملاحية العالمية والمستثمرين دونما أية عراقيل ..

وكانت مؤسسة موانئ البحر العربي وشركة الشرق الاوسط للملاحة المحدودة ،دشنتا صباح اليوم الخميس تشغيل الخط الملاحي الصيني "كوسكو " لنقل الحاويات إلى ميناء المكلا باستقبال باخرة تحمل على متنها ٩٦ حاوية فئة ٤٠ قدم و ٢٠ قدم .



وفي التدشين أعرب محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك عن سعادته بتدشين الخط الملاحي الجديد الذي يعد ثاني خط ملاحي للحاويات إلى ميناء المكلا مشيراً إلى أن ذلك يترجم توجهات السلطة المحلية بفتح المجال واسعًا للتنافس في تقديم الخدمات الملاحية بالميناء بما يمكنه من استعادة دوره بوصفه ميناء حيوي يتوسط البحر العربي والوحيد الذي يخدم حركة البواخر والنشاط الاقتصادي والتجاري في المناطق الشرقية والوطن عموما .

مؤكداً بأن الخط الملاحي الجديد سوف يسهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في المنطقة ويقدم المزيد من التسهيلات للتجار والمستثمرين المحليين والشركات التجارية والاستثمارية ويمكنهم من نقل بضائعهم بصورة مباشرة إلى ميناء المكلا .

من جانبه وصف رئيس مجلس ادارة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية المهندس سالم باسمير تدشين الخط الملاحي الجديد بأنها خطوة اقتصادية متميزة ستحدث نقلة حقيقية في تنامي حركة الواردات وبالتالي زيادة العائدات الجمركية مؤكداً استعداد قيادة مؤسسة موانئ البحر العربي تقديم اوجه التسهيلات في مجال خدمات الملاحة والشحن والتفريغ .