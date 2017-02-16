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المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي بدول الخليج يعقد دورته ال 83 بالمنامة

من الاجتماع
الخميس 16 فبراير 2017 05:58 مساءً
المنامة(عدن الغد)خاص

استضافت المنامة عاصمة مملكة البحرين الأربعاء 15/2/2017 انعقاد أعمال الدورة ال 83 للمجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستمر على مدى يومي (الأربعاء والخميس 18 و 19 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 15 و 16 فبراير 2017م)، بمشاركة أعضاء المجلس (ممثلي الدول الأعضاء)، إلى جانب مدير عام المكتب، وكذا مديري المراكز التابعة للمكتب (المركز العربي للبحوث التربوية بالكويت، والمركز العربي للتدريب التربوي بالدوحة، والمركز التربوي للغة العربية بالشارقة) وممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي. ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة العديد من الموضوعات المهمة يأتي في مقدمتها التقرير الأول عن سير العمل في تنفيذ برامج المكتب وأجهزته للدورة المالية الحالية ( 2017 / 2018م ) التي تمثل المرحلة الثانية من تنفيذ استراتيجية المكتب (2015 ـ 2020م) والتي اعتمدها وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء. كذلك تتضمن أعمال الدورة العديد من البرامج التي تعالج قضايا التربية والتعليم في حقولها المختلفة وتسعى لتحقيق طموحات الدول الأعضاء بالمكتب في العمل التربوي المشترك.. وبجانب التقرير الأول عن تنفيذ برامج المرحلة الحالية من الاستراتيجية يناقش المجلس التنفيذي عددًا من الموضوعات التربوية التي تهمُّ الدول الأعضاء ومستجدات العمل التربوي والتعليمي المشترك.

افتتحت الدورة بكلمة لسعادة الدكتور راشد الغياض ــ وكيل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، أمين عام إدارات التعليم، ورئيس المجلس التنفيذي، قدم من خلالها الشكر والتقدير لمملكة البحرين حكومة وشعبًا على الاستضافة الكريمة لاجتماع المجلس، ولوزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين وعلى رأسها معالي وزير التربية والتعليم على الحفاوة وكرم الضيافة وحسن التنظيم، ورحب بالزملاء الأعضاء الجدد في المجلس وبممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وأكَّد الغياض في كلمته على أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل، بما يؤدي إلى تحقيق تطوير نوعي للتعليم في دول المكتب، و"بما يحقق تطلعات قياداتنا وشعوبنا، ويعين على سرعة تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية للمكتب التي تعتبر خارطة الطريق لعمل المكتب وأجهزته". بعد ذلك ألقى معالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي بن عبد الخالق القرني، كلمة شكر في مستهلها مملكة البحرين المضيافة ممثلة بصاحب المعالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، الذي - كما قال - "اعتاد المكتب من شخصه الكريم ومن فريق العمل بالوزارة الدعم والمساندة والتعاون والتفاعل المثمر مع برامج ونشاطات المكتب والمراكز التابعة له في الكويت والدوحة والشارقة". وبعد أن رحب الدكتور القرني بالحضور، توجه بجزيل الشكر والعرفان ــ باسمه وباسم المجلس ــ لسعادة الدكتور عبد الله يوسف المطوع عضو المجلس التنفيذي للمكتب.. مذكرا الحضور بعدة دورات سابقة، واصفا إياها بقوله: "كانت سنوات سمانًا بعطاء الدكتور عبدالله المطوع وإسهاماته في بناء برامج المكتب ومشروعاته ونشاطاته، لا سيما استراتيجية المكتب 2015 ـ 2020م"، سائلاً الله تعالى أن يمتعه بالصحة والسعادة وراحة البال.

وأشار الدكتور القرني في كلمته إلى انطلاقة المكتب والمراكز التابعة له في تنفيذ البرامج المعتمدة للدورة الحالية، مستفيدين من تجربة تنفيذ برامج الاستراتيجية في مرحلتها الأولى وتقويمها بأعلى مستوى ممكن من الجودة والإتقان، مثمِّنًا في ذلك ما يجده المكتب وأجهزته من وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء من التعاون والمشاركة الفاعلة في إنجاح برامجه، ومضاعفة حرصها للاستفادة من نواتج برامج المكتب في إقامة ما تحتاج إليه من برامج وفعاليات لإثراء الميدان التربوي بالجديد والمفيد.

كما شاركت اليمن في أعمال الدورة ال 83 للمجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول مجلس التعاون الخليجي، ممثلة بوزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية، حيث مثلها في الدورة الدكتور صالح ناصر الصوفي، القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع المناهج والتوجيه التربوي، والذي اطلع أعضاء المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول مجلس التعاون الخليجي على تلك التدخلات التي اجراها الانقلابيون على المنهج من منطلق سلالي ومذهبي وطائفي، وبدورهم أدان أعضاء المجلس التنفيذي تلك التدخلات.
كذلك أبدى المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول مجلس التعاون الخليجي استعداده للتعاون ومساعدة وزارة التربية والتعليم اليمنية بتوسعة مطابع الكتاب اليمنية حتى تتمكن من طباعة الكتاب المدرسي بعيدا عن التدخلات الضيقة والطائفية التي تشهدها الكتب التي طبعت في صنعاء من قبل المليشيات الانقلابية.

* من محمد حسين الدباء


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المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي بدول الخليج يعقد دورته ال 83 بالمنامة
استضافت المنامة عاصمة مملكة البحرين الأربعاء 15/2/2017 انعقاد أعمال الدورة ال 83 للمجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستمر على مدى




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