عاجل : مقتل 4 أشخاص برصاص مسلحين مجهولين قرب عتق

قال شهود عيان ان مجهولين اطلقو وابل من الرصاص على أربعة اشخاص بمنطقة الشبيكة مديرية عتق وهو ما اسفر عن مصرعهم جميعا .

وكان الضحايا يستقلون سيارة هيلوكس عصر الخميس بمنطقة الشبيكة بشبوة.

واضاف شهود عيان لعدن الغد ان القتلى بينهم شخص يدعى جعفر الحامد موظف في مصلحة الهجرة والجوازات بشبوة.

واضاف الشهود ان جعفر الحامد ومرافقيه الثلاثة فارقوا الحياة مباشرة .

المزيد في أخبار وتقارير محافظ عدن: من أعمى بصيرته الطمع والجشع يتناسى انه لولا الإمارات لما كانت قيادة الدولة اليوم تحكم عدن قال محافظ العاصمة عدن انه لولا مساعدة الامارات العربية المتحدة لما تحقق الاستقرار في عدن ولما كان هناك اجتماعات تعقد ضد الارهاب في عدن ولا كان بامكانية قيادة مصرع قائد عسكري رفيع من قوات صالح بغارة للتحالف العربي لقي قائد القوات الخاصة الموالية للحوثيين وقوات المخلوع صالح مصرعه في غارة لطيران ‏التحالف العربي.‏ وأوضح مصدر عسكري في تصريح صحفي ‏أن العقيد حسين فرحان الدولة المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي بدول الخليج يعقد دورته ال 83 بالمنامة استضافت المنامة عاصمة مملكة البحرين الأربعاء 15/2/2017 انعقاد أعمال الدورة ال 83 للمجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستمر على مدى