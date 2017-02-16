عاجل : مقتل 4 أشخاص برصاص مسلحين مجهولين قرب عتق

لا يمكن للحماقات أن تصنع/ تبني وطنا .. أن تقيم مجتمعا متآلفا، متماسكا، متآزرا، أن تنشئ، وتعبد، وتصوغ أحلام
مع انطلاق الحراك الجنوبي كنت من أوائل من انضم إليه ودفعت ضريبة ذلك مبكرا عندما كان الحراك يمثل قضية وطن وحقوق
زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى كل من سلطنة عمان ودولة الكويت تأتي (كما يقول الإعلام الموالي لإيران) من
اخوتي أبناء الجنوب الاحرار يؤلمني ضميري عندما اسمع جنوبي يقتل جنوبي او جنوبي يحقد على جنوبي في نعمته الذي
يجب الوقوف امام ما جرى في عدن خلال اليومين الماضيين وتقييمه بالاستناد إلى حقيقة واحدة فقط وهي أن المقاومة
ان شوال القضية الجنوبية ان جاز التوصيف هو أشبه بشوال الفلاح محمدين في القطار المتجه من الصعيد إلى العاصمة
في اللغة المنتدى هو ناد للحوار والتداول او مجلس قوم ماداموا مجتمعين فيه وفي الإنترنت هي منتديات
من يعرف حقيقة الخبرات الطويلة والقدرات القيادية الملتوية التي يتمتع بها الجنرال العجوز علي محسن الاحمر او
1// تطوقني حالة من الذهول جراء اللامبالاة التي أطبقت على مجتمعنا الجنوبي اليوم ، تحديدا مابعد الحرب .. فكم من
بعد أن التهمت السيارة مئات الأمتار السوداء المنبسطة في الأرض من نهايات ضواحي عدن وحتى الأفق ، وهي تسابقُ على
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