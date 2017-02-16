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سفير اليمن لدى بكين يلتقي مدير العلاقات الدولية بالحزب الشيوعي الصيني

الخميس 16 فبراير 2017 04:45 مساءً
(عدن الغد) خاص:

التقى سفير اليمن لدى بكين محمد المخلافي يوم الخميس مدير العلاقات الدولية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشاو واي دونغ.

 

واستعرض المخلافي مستجدات الاوضاع في اليمن والنجاحات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف المواقع والجبهات ومساعي القيادة السياسية والحكومة الشرعية للتوصل للسلام الشامل والعادل والدائم في اليمن وفق المرجعيات الاساسية لحل الازمة اليمنية والمتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2216.

 

كما اشار الى جهود الحكومة الشرعية لتوفير الخدمات ودفع مرتبات جميع موظفي الدولة في كافة المحافظات بما فيها الخاضعة لسيطرة الانقلابيين ، وتحويل مستحقات الطلاب الدارسين في الخارج.

 

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين البلدين الصديقين والعمل على ايجاد اليات عمل جديدة لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ومنها التنسيق والتشاور بين الحزب الشيوعي الصيني والاحزاب السياسية اليمنية الداعمة للقيادة والحكومة الشرعية وتبادل الزيارات .

 

وتم الاتفاق على استمرار التواصل خلال الفترة القادمة بين الدائرة والسفارة للتشاور والتنسيق في مختلف القضايا التي تهم التعاون المشترك بين البلدين الصديقين .


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