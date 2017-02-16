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الدكتور الخضر لصور يلتقي رئيس جامعة سيدي محمد بن عبدالله المغربية

الخميس 16 فبراير 2017 03:24 مساءً
الرباط (عدن الغد) خاص:

التقى الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن يوم الخميس في مدينة فاس بالمملكة المغربية بالدكتور/ إبراهيم أجديم نائب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبدالله، والدكتور/ مصطفى الجعلي عميد كلية العلوم والتقنيات بالجامعة وذلك لبحث القضايا التي تهم الجانبين والاستفادة من خبرات الأساتذة وتخصصاتهم العلمية في الجامعات المغربية التي يمكن أن تساهم في تأهيل الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة في جامعة عدن وخاصة في مجال العلوم التطبيقية، بما يخدم الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها وفتح مجالات رحبة في التعاون الأكاديمي.

وأشار الدكتور/ الخضر لصور رئيس جامعة عدن أن مجالات التعاون بين الجامعتين تأتي لرفع القدرات والمهارات لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة عدن والتدريب العملي لطلاب الدراسات العليا تحقيقاً لتطوير الأداء الأكاديمي والمهني لطلاب جامعة عدن في العلوم التطبيقية على أن توقع اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعتين خلال الأشهر القليلة القادمة.

عقب ذلك التقى الأخ/ رئيس جامعة عدن بطلاب الجامعة المبتعثين إلى المملكة المغربية واستمع منهم إلى شرحٍ مفصل للصعوبات والعراقيل التي تقف أمامهم، مؤكداً في اللقاء الذي حضره السفير/ صلاح عبدالفتاح إسماعيل سفير بلادنا في المغرب، والدكتور/ علي نعمان منسق جامعة عدن لدى الجامعات المغربية إن رئاسة الجامعة ستعمل جاهدة على تذليل كل الصعاب أمام مبتعثيها، فيما عبر الطلاب عن سعادتهم وارتياحهم الكبير لزيارة رئيس الجامعة لهم والتعرف عن كثب عن ما يعانيه الطلاب.

 

*من وهيب عزيبان وجهاد باحداد


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