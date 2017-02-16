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الحالمي يلتقي عدد من قيادات القوى الجنوبية لتدارس الوضع بالجنوب والإسراع بوحدة الصف بمجلس سياسي جنوبي

الخميس 16 فبراير 2017 02:57 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

بدعوة كريمة من رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الجنوبية العميد طيار عادل الحالمي وجهها لعدد من قيادات القوى الجنوبية من أجل تدارس الوضع في الجنوب للخروج من عنق الزجاجة وتحمل قضية الجنوب والإسراع بوحدة الصف الجنوبي بمجلس سياسي جنوبي وطني يلائم ويتسع للجميع.

التقى عصر الأمس الأربعاء في منزل العميد عادل الحالمي المهندس "علي المصعبي" امين عام حزب جبهة التحرير ورئيس لجنة التواصل والاتصال لتأسيس مجلس سياسي وطني جنوبي برئيس الهيئة الشعبية الجنوبية الدكتور "عمر عيدروس السقاف" وعدد من قيادات الهيئة وبحضور عدد من الناشطين و رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية.

وفي اللقاء تم تدارس الوضع في الجنوب بشكل عام والعاصمة عدن بشكل خاص الأمر الذي يستوجب الإسراع في وحدة الصف الجنوبي بمجلس سياسي جنوبي وطني وذلك من خلال تفعيل جهود لجنة التواصل والاتصال للخروج بقيادة لمجلس سياسي وطني جنوبي موحد يتسع ويتلائم مع الجميع وعلى هدف الحرية والاستقلال ويعمل على تعزيز وحدة الصف الجنوبية لحفظ الأمن والاستقرار في الجنوب ومواصلة النضال لتحقيق أراده شعبنا من جهة وكذلك لتمثيل أرادة شعب الجنوب في كل المحافل ومن جهه أخرى بما يعزز من قوه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وكذلك بما يساند التحالف العربي في التصدي للاطماع الإيرانية في الجزيرة العربية برجال وأبطال المقاومة الجنوبية الأشاوس والكفاءات الجنوبيه المخلصة والفاعلة في شتى المجالات.

وهذا الأمر لن يتسنى إلا بتداعي كل الشرفاء والأحرار الجنوبيين والقوى الجنوبية المؤمنون بإرادة شعبنا الجنوبي الأبي.

وقد خلص الاجتماع إلى توسيع اللقاءات لضم باقي القوى ، وإعداد خطة عمل لتوحيد وجمع القوى الجنوبية كافة تحت مضلة وهدف واحد، وتقديم دعوة للجنوبيين بمختلف توجهاتهم وانتمائاتهم بالإنضمام إلى المشروع الوطني الجديد والمشاركة معهم فالعضوية مفتوحة وللجميع.

وأيضًا تقييم عمل لجنة التواصل والاتصال وتطوير عملها وإجراء بعض التعديلات فيها لما يتلاءم مع الوضع الحالي وتطويرها وبناء شيء جديد يلائم الواقع بحيث تكون المقاومة وكل القوى الجنوبية جزء من هذا المكون الجديد الذي سيتم إنتاجه. 

وعبر القائد عادل الحالمي عن سعادته بتلبية الدعوة من الجميع لهذا اللقاء وقال "اشكركم على تلبيتكم للدعوة وحرصكم على مصلحة هذا البلد والقضية الجنوبية وانا أثق ان الكل منكم حريص على تقديم شيء لهذه البلد ولقضيتها العادلة...وهذا اللقاء ماهو إلا لقاء أول وتمهيد لعدد من اللقاءات للخروج بمكون يسع الجميع ويلبي طموح وتطلعات الشعب الجنوبي وان شاء الله لقائنا بكم الثاني سيتجدد الاسبوع القادم وبحضور عدد أكبر واوسع من القوى والشخصيات الوطنية والسياسية.

 وأضاف الحالمي أن المصعبي والسقاف يعدوا من أعمدة العمل الوطني الجديد ولجنة التواصل تعد نقطة عبور لجمع شمل باقي القوى تحت مضلة واحدة.

وأضاف الحالمي "اتمنى منكم أن تبداؤ بخطوة جريئة وعدم التردد كون تقدمكم في هذا العمل الوطني يحتاج إلى جرأة وستحسب لكم..وهذه الرسالة التي تحملونها بعد أن تبداء فعليا وتتوسع سنقوم باستدعاء كافة المسؤولين للمشاركة معكم في عملكم الوطني هذا.

واستعرض الدكتور عمر السقاف وعلي المصعبي جملة من القضايا الوطنية وعبروا عن شكرهم للأخ القائد عادل الحالمي والمجلس الأعلى للمقاومة الجنوبية على تبنيهم مثل هذه اللقاءات التي يجب أن تستمر حتى تحقيق أهداف هذا الجهد الرامي إلى تشكيل المجلس مثمنين جميعاً جهود قيادات المقاومة الجنوبية على رأسهم عادل الحالمي الرامية إلى وحده الصف والخروج بقيادة تتحمل مسؤولياتها التاريخيه والوطنية.

حضر اللقاء كلا من وجدي الحوشبي قيادي في الحزام الامني أبين وعبدالرؤوف الشيباني رجل أعمال ومدير مرور لحج قحطان القطيبي والشيخ ناصر سبعة والقيادي مدحت صالح ابو فاطمة وبعض القيادات الامنيه والاجتماعيه.


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الحالمي يلتقي عدد من قيادات القوى الجنوبية لتدارس الوضع بالجنوب والإسراع بوحدة الصف بمجلس سياسي جنوبي
بدعوة كريمة من رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الجنوبية العميد طيار عادل الحالمي وجهها لعدد من قيادات القوى الجنوبية من أجل تدارس الوضع في الجنوب للخروج من عنق الزجاجة
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