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محافظ صعدة يكشف عن تضاعف تواجد عناصر الحرس الثوري وحزب الله في المحافظة

محافظ صعدة هادي بن طرشان الوائلي
الخميس 16 فبراير 2017 02:32 مساءً
صعدة (عدن الغد) خاص:

أكد محافظ صعدة، هادي طرشان الوايلي، أن تواجد عناصر من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، تضاعف مؤخراً في المحافظة.

وقال الوائلي في تصريح لصحيفة "الوطن" السعودية أن التواجد أتى على شكل خبراء عسكريين يديرون المعارك على الأرض، إضافة إلى عناصر أخرى متخصصة في صناعة المتفجرات والصواريخ البالستية والحرارية التي استُخدمت مؤخرا ضد قوات الجيش الوطني والمقاومة، وضد أهداف داخل المملكة.

وأوضح أن وجود هذه العناصر لم يعد يخفى على أحد، بدليل القبض على عدد منهم مؤخرا في محافظات صعدة، والجوف، وحجة وعدن.

وبين محافظ صعدة أن نظام المخلوع صالح يعدّ المتورط الأول في دخول تلك العناصر إلى صعدة قبل الحروب الـ6 التي شهدتها المحافظة في صيف 2004، بعد أن فتحت لهم مراكز تدريب ومعسكرات منتشرة في مناطق صعدة ومحافظات مجاورة.


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