MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الخميس 16 فبراير 2017 01:28 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير أمير نجران يحذر من ألغام الحوثيين المنقولة في السيول
أخبار وتقارير

أمير نجران يحذر من ألغام الحوثيين المنقولة في السيول

ألغام
الخميس 16 فبراير 2017 12:05 مساءً
نجران (عدن الغد) عكاظ:

حذر اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بمنطقة نجران، برئاسة أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، من احتمالية أن تجرف السيول المنقولة من الأراضي اليمنية إلى وادي نجران ألغاما أرضية، خلفتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.

وأكد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز أهمية تعزيز التوعية بمخاطر الألغام وسبل معرفتها بكل شفافية ووضوح حرصا على سلامة المواطن والمقيم، معربا عن ضرورة الحذر من احتمالية أن تجرف السيول المنقولة من الأراضي اليمنية إلى وادي نجران ألغاما أرضية، خلفتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.

وشدد لدى ترؤسه أمس الأربعاء بديوان الإمارة اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة على رفع الوعي لإبلاغ الجهات المعنية بمجرد رصد أجسام غريبة أو مشتبه بها في الوادي. وقال «إن الأخذ بالأسباب لا يتعارض مع إيماننا بالقضاء والقدر، فنحن معنيون بتعزيز الحماية المدنية، وبكل ما من شأنه أن يقي الأرواح ويحمي الممتلكات من مخاطر السيول ومياه الأمطار وما تجرفها».

وأشاد بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني، والجهات الخدمية والإسعافية، في استعدادها لتنفيذ خطة الطوارئ، حاثا على سرعة تنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها لتصريف مياه الأمطار والسيول، والبالغ عددها 11 مشروعا.

وفيما لفت مدير الدفاع المدني بالمنطقة، العميد غازي غرم الله الغامدي، إلى رصد إنشاء 13 عقما ترابيا تعترض مسار الوادي داخل مدينة نجران، شدد أمير نجران على فرض إجراءات حازمة ضد ملاك المزارع ممن يعيدون بناء العقوب بعد إزالتها، مع إحالة المتعدين إلى الجهات الأمنية فورا، صونا لمسار الوادي دون فيضان السيول منه.


المزيد في أخبار وتقارير
أمير نجران يحذر من ألغام الحوثيين المنقولة في السيول
حذر اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بمنطقة نجران، برئاسة أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، من احتمالية أن تجرف السيول المنقولة من الأراضي
الميسري: رصدنا ألاف وقائع التزوير في بيانات منتسبي الجيش والأمن وسنستأنف الصرف ابتداء من الأسبوع القادم
أوضح رئيس لجنة صرف المرتبات بعدن معالي وزير الزراعة " المهندس أحمد الميسري " ان سبب تأخير عملية صرف المرتبات للجيش والأمن اكتشاف اللجنة لعمليات تزوير واسعه في
السعدي: الجنوب اليوم بحاجة إلى طرف ثالث "جنوبي" على الساحة يوقف نزق طرفي الصراع
قال القيادي الجنوبي عبدالكريم السعدي ان الجنوب اليوم بحاجة إلى طرف ثالث "جنوبي" على الساحة يوقف نزق طرفي الصراع فيه ويضع حد لأخطاء التحالف الخليجي في الجنوب وقال في




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
الوزير بن بريك ومحافظ عدن ومدير أمنها يقومون بجولة تفقدية للقوات المرابطة بالمخا
بحّاح يُعلق على الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن
وزير إماراتي: اليمن مقبرة لمن يستهدف شعبه
إيران تهزم البحرية الأمريكية في فيلم رسوم متحركة
بهذه الأغنية يعود المطرب اليمني أبوبكر سالم للفن بعد غياب طويل
مقالات الرأي
زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى كل من سلطنة عمان ودولة الكويت تأتي (كما يقول الإعلام الموالي لإيران) من
اخوتي أبناء الجنوب الاحرار يؤلمني ضميري عندما اسمع جنوبي يقتل جنوبي او جنوبي يحقد على جنوبي في نعمته الذي
يجب الوقوف امام ما جرى في عدن خلال اليومين الماضيين وتقييمه بالاستناد إلى حقيقة واحدة فقط وهي أن المقاومة
ان شوال القضية الجنوبية ان جاز التوصيف هو أشبه بشوال الفلاح محمدين في القطار المتجه من الصعيد إلى العاصمة
  في اللغة المنتدى هو ناد للحوار والتداول او مجلس قوم ماداموا مجتمعين فيه  وفي الإنترنت هي منتديات 
من يعرف حقيقة الخبرات الطويلة والقدرات القيادية الملتوية التي يتمتع بها الجنرال العجوز علي محسن الاحمر او
1// تطوقني حالة من الذهول جراء اللامبالاة التي أطبقت على مجتمعنا الجنوبي اليوم ، تحديدا مابعد الحرب .. فكم من
بعد أن التهمت السيارة مئات الأمتار السوداء المنبسطة في الأرض من نهايات ضواحي عدن وحتى الأفق ، وهي تسابقُ على
لقد مرت عدن اليومين الماضيين بوقت عصيب وتوتر كاد أن يحدث فتنة فعلُها أشد ضراوة من حرب العدو الحوفاشي الذي
*هذا المنجز الوطني  المهم لاجيالنا ووطننا لم يات بوهلة او نشاط مزاجي..بل جاء ثمرة نضال اجيال من فطاحلة
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
أفراح ال النقيب في السعودية
زواج سعيد يا زين
وفيات
محافظ أبين يبعث برقية عزاء ومواساة لاسرة فقيد الوطن المناظل عبدالرب صالح الجعدني
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017