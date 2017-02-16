الميسري: رصدنا ألاف وقائع التزوير في بيانات منتسبي الجيش والأمن وسنستأنف الصرف ابتداء من الأسبوع القادم

أوضح رئيس لجنة صرف المرتبات بعدن معالي وزير الزراعة " المهندس أحمد الميسري " ان سبب تأخير عملية صرف المرتبات للجيش والأمن اكتشاف اللجنة لعمليات تزوير واسعه في البيانات والأسماء، مشيرا الى أن عشرة ألف واقعة تزوير رصدتها اللجنة الخاصة بصرف مرتبات الجيش والأمن بينها 3 الف حالة تزوير في الرتبة العسكرية ومثلها وقائع تزوير في الأرقام العسكرية وتكرار الأرقام، وكذلك كما تم اكتشاف الآف الارقام المزدوجة واسماء لغير مستحقين من المتقاعدين والمنقطعين.

لافتا الى أنه سيتم نشر أسماء المتلاعبين والمزورين في الأرقام والبيانات العسكرية وكشفهم للرأي العام خلال الأيام القليلة القادمة وكذا ستعمل اللجنة على ملاحقة الأشخاص الذين ساعدوا في عمليات التزوير وتقديمهم للقضاء.

وطالب الوزير الميسري كل من لديه معلومات بهذا الشأن الى مساعدة اللجنة لكشف الجهات التي تعرقل عمل اللجنة وتؤخر عملية صرف الرواتب لمستحقيها من العسكريين الشرفاء .

وأكد رئيس اللجنة "أن هذه الإشكاليات كانت سببا في تأخير صرف مرتبات ديسمبر ويناير لافتا الى أنه سيتم البدء بصرف المرتبات المتأخرة نهاية الاسبوع القادم بإذن الله تعالى بحسب البرنامج المعد لذلك".

*من رمزي الفضلي