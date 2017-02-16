السعدي: الجنوب اليوم بحاجة إلى طرف ثالث "جنوبي" على الساحة يوقف نزق طرفي الصراع

قال القيادي الجنوبي عبدالكريم السعدي ان الجنوب اليوم بحاجة إلى طرف ثالث "جنوبي" على الساحة يوقف نزق طرفي الصراع فيه ويضع حد لأخطاء التحالف الخليجي في الجنوب

وقال في تصريح له تلقته عدن الغد مخاطبا الجنوبيين: "هل انتم مستعدون يا أبناء الجنوب العقلاء أن تتقاربوا في إطار ائتلافي موحد لمواجهة خطر سباق طرفي الصراع على الجنوب وإرشاد التحالف الخليجي على الطرق السليمة والصحيحة للتعاطي مع الواقع الجنوبي ومعالجة قضاياه الناشئة"

واضاف بالقول :" أعتقد بعد أحداث مطار عدن الدولي وحقيقة الصراع هناك أن الوضع بات يتطلب مواقف واضحة غير متدارية خلف المرادفات الدبلوماسية والمصطلحات السياسية التي لن تخدم سوى أطماع المتصارعين".

مهمة حماية الجنوب اليوم لم تعد حكرا على التحالف الخليجي والقوى التي يتقاسمها فيما بين قواه المؤسسة للتحالف على الساحة الجنوبية، بل باتت حماية الجنوب مسئولية كل أبناء الجنوب بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية والثورية، فالجنوب اذا ما قدر الله وانهار وسقط فلن يسقط بالعصابات المتصارعة على اختطافه فقط بل سيسقط بالجميع دون استثناء وهو ما لانتمنى أن يحدث لجنوبنا العزيز.