MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الخميس 16 فبراير 2017 12:03 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير السعدي: الجنوب اليوم بحاجة إلى طرف ثالث "جنوبي" على الساحة يوقف نزق طرفي الصراع
أخبار وتقارير

السعدي: الجنوب اليوم بحاجة إلى طرف ثالث "جنوبي" على الساحة يوقف نزق طرفي الصراع

الخميس 16 فبراير 2017 10:57 صباحاً
عدن (عدن الغد) خاص:

قال القيادي الجنوبي عبدالكريم السعدي ان الجنوب اليوم بحاجة إلى طرف ثالث "جنوبي" على الساحة يوقف نزق طرفي الصراع فيه ويضع حد لأخطاء التحالف الخليجي في الجنوب

وقال في تصريح له تلقته عدن الغد مخاطبا الجنوبيين: "هل انتم مستعدون يا أبناء الجنوب العقلاء أن تتقاربوا في إطار ائتلافي موحد لمواجهة خطر سباق طرفي الصراع على الجنوب وإرشاد التحالف الخليجي على الطرق السليمة والصحيحة للتعاطي مع الواقع الجنوبي ومعالجة قضاياه الناشئة"

واضاف بالقول :" أعتقد بعد أحداث مطار عدن الدولي وحقيقة الصراع هناك أن الوضع بات يتطلب مواقف واضحة غير متدارية خلف المرادفات الدبلوماسية والمصطلحات السياسية التي لن تخدم سوى أطماع المتصارعين".

مهمة حماية الجنوب اليوم لم تعد حكرا على التحالف الخليجي والقوى التي يتقاسمها فيما بين قواه المؤسسة للتحالف على الساحة الجنوبية، بل باتت حماية الجنوب مسئولية كل أبناء الجنوب بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية والثورية، فالجنوب اذا ما قدر الله وانهار وسقط فلن يسقط بالعصابات المتصارعة على اختطافه فقط بل سيسقط بالجميع دون استثناء وهو ما لانتمنى أن يحدث لجنوبنا العزيز. 


المزيد في أخبار وتقارير
الميسري: رصدنا ألاف وقائع التزوير في بيانات منتسبي الجيش والأمن وسنستأنف الصرف ابتداء من الأسبوع القادم
أوضح رئيس لجنة صرف المرتبات بعدن معالي وزير الزراعة " المهندس أحمد الميسري " ان سبب تأخير عملية صرف المرتبات للجيش والأمن اكتشاف اللجنة لعمليات تزوير واسعه في
السعدي: الجنوب اليوم بحاجة إلى طرف ثالث "جنوبي" على الساحة يوقف نزق طرفي الصراع
قال القيادي الجنوبي عبدالكريم السعدي ان الجنوب اليوم بحاجة إلى طرف ثالث "جنوبي" على الساحة يوقف نزق طرفي الصراع فيه ويضع حد لأخطاء التحالف الخليجي في الجنوب وقال في
الدكتور الخضر لصور يقوم بزيارة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المغربية
قام الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن بتسليم درع جامعة عدن للدكتور/ عبدالعزيز التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو،




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
مكاوي يدعو الجنوبيين الالتفاف حول الرئيس هادي صاحب المشروع الوطني
الوزير بن بريك ومحافظ عدن ومدير أمنها يقومون بجولة تفقدية للقوات المرابطة بالمخا
الجنس الناعم.. سلاح إيراني يغزو صنعاء لمساعدة الحوثيين على الثبات
بحّاح يُعلق على الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن
وزير إماراتي: اليمن مقبرة لمن يستهدف شعبه
مقالات الرأي
زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى كل من سلطنة عمان ودولة الكويت تأتي (كما يقول الإعلام الموالي لإيران) من
اخوتي أبناء الجنوب الاحرار يؤلمني ضميري عندما اسمع جنوبي يقتل جنوبي او جنوبي يحقد على جنوبي في نعمته الذي
يجب الوقوف امام ما جرى في عدن خلال اليومين الماضيين وتقييمه بالاستناد إلى حقيقة واحدة فقط وهي أن المقاومة
ان شوال القضية الجنوبية ان جاز التوصيف هو أشبه بشوال الفلاح محمدين في القطار المتجه من الصعيد إلى العاصمة
  في اللغة المنتدى هو ناد للحوار والتداول او مجلس قوم ماداموا مجتمعين فيه  وفي الإنترنت هي منتديات 
من يعرف حقيقة الخبرات الطويلة والقدرات القيادية الملتوية التي يتمتع بها الجنرال العجوز علي محسن الاحمر او
1// تطوقني حالة من الذهول جراء اللامبالاة التي أطبقت على مجتمعنا الجنوبي اليوم ، تحديدا مابعد الحرب .. فكم من
بعد أن التهمت السيارة مئات الأمتار السوداء المنبسطة في الأرض من نهايات ضواحي عدن وحتى الأفق ، وهي تسابقُ على
لقد مرت عدن اليومين الماضيين بوقت عصيب وتوتر كاد أن يحدث فتنة فعلُها أشد ضراوة من حرب العدو الحوفاشي الذي
*هذا المنجز الوطني  المهم لاجيالنا ووطننا لم يات بوهلة او نشاط مزاجي..بل جاء ثمرة نضال اجيال من فطاحلة
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
أفراح ال النقيب في السعودية
زواج سعيد يا زين
وفيات
محافظ أبين يبعث برقية عزاء ومواساة لاسرة فقيد الوطن المناظل عبدالرب صالح الجعدني
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017