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الدكتور الخضر لصور يقوم بزيارة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المغربية

الأربعاء 15 فبراير 2017 09:05 مساءً
الرباط (عدن الغد) خاص:

قام الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن بتسليم درع جامعة عدن للدكتور/ عبدالعزيز التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو، وكذا قام بزيارة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في المملكة المغربية التقى خلالها بالدكتورة/ أسماء الشاهق مدير التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر المكلفة بالطلاب الأجانب الدارسين بالمملكة المغربية وتم تسليمها درع جامعة عدن واستعرض معها العديد من القضايا التي تهم التعاون الثنائي بين الجامعات اليمنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر المغربية لتسهيل إجراءات تسجيل الطلاب من جامعة عدن في الجامعات المغربية مشيداً بجهودها الكبيرة في خدمة اليمنيين.

جاء ذلك على هامش اختتام أعمال الدورة السابعة للمؤتمر العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي يوم الثلاثاء في العاصمة المغربية الرباط والذي نظم برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، والتي انعقدت في مقر الإيسيسكو في الرباط والتي شاركت فيها جامعة عدن ممثلة بالدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة بمشاركة وحضور فاعل للعديد من جامعات العالم الإسلامي والذي استمر للفترة (13 – 14 فبراير الجاري ).

هذا وتخلل البرنامج الختامي للمؤتمر العديد من الكلمات والمداخلات من رؤساء الجامعات المشاركة والتي لخصت تجاربها العلمية والعملية في سبيل العمل المشترك في تطوير العملية الأكاديمية والبحثية في الجامعات للارتقاء بمستواها ومخرجاتها العلمية لتلبية متطلبات التنمية في العالم الإسلامي.

يذكر أن جامعة عدن ممثلة برئيسها الدكتور/ الخضر ناصر لصور قد شاركت بالعديد من الرؤى والتجارب العلمية والعملية لجامعة عدن في سبيل تطوير العملية التعليمية والبحثية والأكاديمية والتي ستسهم بالخروج بتوصيات تساهم في تطوير التعليم العالي في الجامعات الإسلامية.

 

*من وهيب عزيبان وجهاد باحداد


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