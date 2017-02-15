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سفارة اليمن بماليزيا اول سفارة تحتفل بثورة فبراير بالخارج

الأربعاء 15 فبراير 2017 08:35 مساءً
(عدن الغد) خاص:


  احتلقت سفارة الجمهورية اليمنية بدولة ماليزيا اليوم بثورة الحادي عشر من فبراير كأول سفارة يمنية تحتفل بهذه الثورة بالخارج .

وحضر الاحتفالية سفير اليمن بماليزيا الدكتور عادل باحميد المنتمي الى حزب الاخوان المسلمين وعدد من منتسبي السفارة الى جانب عدد المواطنين اليمنيين الذين ينتمون الى ذات الحزب قام بحشدهم المنظمون للفعالية  .

احتفال سفير اليمن بهذه المناسبة خارج البلاد اثارت ردود فعلا غاضبة لاسيما بين اوساط الطلاب المبتعثين للدراسة في ماليزيا حيث يعانون اوضاع مزرية .

واعتبروا ان اقامة السفارة لهذه الفعالية في حين ان هناك امور مهمة يجب ان تكون من اولويات السفير لا تعبر الا عن اعتراف واضح بالميول الحزبية التي يسعى الرجل لتأكيدها في حين يتجاهل معاناة المبتعثين التي من المفترض يعمل على معالجتها .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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