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أخبار وتقارير

وكيل لحج عبد الفتاح هيثم : سعداء بمستوى التنظيم الموجود في ادارة صندوق النظافة بمحافظة عدن ونطمح الى التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات بين ادارة صندوق عدن ولحج

وكيل لحج عبد الفتاح هيثم
الأربعاء 15 فبراير 2017 05:56 مساءً
لحج

التقى وكيل محافظة لحج الاخ عبد الفتاح هيثم مع مدير صندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن لبحث العديد من القضايا المشتركة بين المحافظتين وخاصة الجانب الايرادي وعملية التنسيق في هذا الجانب اضافة الى اعطاء وكيل لحج من قبل مدير عام الصندوق بمحافظة عدن وبحضور نائبة شرح مفصل عن العمل الاداري والمادي وعمليه التحصيل

 

وفي تصريح ل وكيل المحافظة عبد الفتاح هيثم عقب اللقاء عبر عن سعادته بمستوى التنظيم الموجود في ادارة صندوق النظافة بمحافظة عدن من خلال الزيارة الميدانية التي جميع اقسام الصندوق والاستماع الى سير العمل في تلك الاقسام معبرا ان تحذوا ادارة صندوق محافظة لحج حدوا ادارة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن من خلال العمل الاداري المنظم والعمل وفق الاختصاصات.

 

وأكد وكيل لحج عبد الفتاح هيثم  ثقتة بالقيادة الجديدة التي تم تعينها مؤخرا من قبل الدكتور ناصر الخبجي وتحمل الاخ سعيد طنان مسئولية الادارة المالية في الصندوق والذي يعتبر من الخبراء والكوادر المتميزة في هذا الجانب .

 

واوضح هيثم ان اللقاء مع ادارة صندوق النظافة بمحافظة عدن خرج بالعديد من الاجراءات التي من شانها تطوير العمل المؤسسي من خلال الاتفاق على التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات بين ادارة صندوق عدن ولحج مشيرا انه تم الاتفاق على اجراءا لقاء في الاسبوع القادم لمناقشه اليه التحصيل بما تخدم مصالح الجانبين .

 

رافق الاخ الوكيل سعيد طنان مسئول الدائرة المالية ومدير شئون الموظفين في الصندوق ومدير الحسابات

 


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وكيل لحج عبد الفتاح هيثم : سعداء بمستوى التنظيم الموجود في ادارة صندوق النظافة بمحافظة عدن ونطمح الى التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات بين ادارة صندوق عدن ولحج
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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