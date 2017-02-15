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أخبار وتقارير

مدير كهرباء لحج الجوهري : هذه استعداداتنا للصيف القادم ونأمل من رئاسة الجمهورية والوزراء تقديم الدعم والاهتمام اسوة بالمحافظات الاخرى

صورة لاعمال الصيانة في محطة عباس الكهربائية بلحج
الأربعاء 15 فبراير 2017 05:35 مساءً
الحوطة ((عدن الغد)) خاص

بدأت في مؤسسة كهرباء لحج  تنفيذ المرحلة الاولى  من اعمال الصيانة بمحطة عباس بمدينة الحوطة بلحج في اطار الاستعدادات التي تجريها المؤسسة لاستقبال الصيف القادم

 

 وأشار الاخ حسين الجوهري مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بلحج في تصريح صحفي ان المؤسسة عمدت على اعداد دراسات لإجراء صيانة عمرية في محطة عباس كمرحلة أولى تم رفعها الى محافظ المحافظة الدكتور ناصر الخبجي وتمت الموافقة عليها وبموجب توجيهات الاخ المحافظ بتوفير قطع الغيار التي تحتاجها المحطة تم اليوم البدء الفعلي لإجراء عملية الصيانة من قبل المهندسين والمختصين بالمؤسسة .

 

وعبر الجوهري في تصريحه عن املة في رئاسة الجمهورية  ممثلة بالمشير عبدربة منصور هادي ومجلس الوزراء تقديم الدعم والاهتمام لكهرباء لحج اسوة بالمحافظات الاخرى والتي تم تحسين البنية التحتية  لها ومعالجتها بشكل افضل مما كانت عليه في السابق .

 

 وقال الجوهري انهم استلموا محطة عباس وهي متهالكة  والعمر الافتراضي للمعدات قد انتهى نتيجة لعدم اجراء الصيانة الدورية  والمفترض ان يكون بعد مرور عشرين ألف ساعة على عملها ولكن هذا لم يحصل وهو ما ادى الى مضاعفة طاقة هذه المولدات وإجراء الصيانة الدورية لها بعد مرور اربعين ألف ساعة وهو ما تسبب في الاسراع في تهالك المحطة بشكل كامل وأصبحت الطاقة الانتاجية الكاملة والفعلية لها 13 ميجا .

 

واوضح  الجوهري ان مشكلة حدثت في العامين 2015 و 2016 تمثلت في الانتشار الكبير لعملية الربط العشوائي والربط المزدوج في مختلف المناطق ما ادى الى تأثير سلبي ومباشر على محولات التوزيع وزاد من معاناة المؤسسة ، وعلى ذلك شرعنا في تنفيذ حملات للتفتيش والتوزيع والنزول الميداني ومعالجة هذه المشاكل بحسب الامكانيات المتاحة للحفاظ على مقومات مؤسسة الكهرباء في المحافظة.

 

منوها انهم في بصدد الاستعداد لاستقبال الصيف القادم وما يجري اليوم كمرحلة أولى لصيانة المولدات وستكون ايضا مراحل صيانة لكل المولدات وهذا ما نستطيع عمله في الفترة الحالية.

 

وبين الجوهري  في تصريحه ان المؤسسة قدمت  مصفوفة متكاملة تتضمن الامكانيات الحالية للمؤسسة والإمكانيات الضرورية  التي تحتاجها المؤسسة لمجابهة الصيف القادم . لكن وبالرغم من مخاطبتنا المستمرة للجهات المعنية خاصة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وكذا الجهات الداعمة كالهلال الاحمر الكويتي والهيئة الكويتية اليمنية إلا اننا لم نتحصل على رد او تجاوب في هذا الشان الى يومنا هذا  مع هذا كله ما زلنا مستمرين في في معالجة الخلل بالإمكانيات المتاحة للمحافظة على الإبقاء على استمرار الطاقة الإنتاجية الحالية .

 

وحول ازمة الديزل اشار الجوهري  ان ازمة الديزل التي تظهر بين الوقت والأخر فمعظم الاسباب تكون عامة تتعلق بالمشاكل التي تحدث في شركة النفط  وبالرغم من تعاون مدير شركة النفط إلا اننا مطالبون بتوجيهات من رئاسة الوزراء لشركة النفط بتزويد المؤسسة بالمخصصات الشهرية من مادة الديزل على غرار ما كان يحصل في الفترة السابقة  وعليه قمنا بإعداد مذكرة لرئيس مجلس الوزراء ونحن على تواصل وتنسيق لعقد لقاء مع رئيس الوزراء لمناقشة الامر والخروج بمعالجات جذرية ونهائية لمسألة مخصصات المؤسسة من مادة الديزل .

 

وأشاد مدير عام مؤسسة الكهرباء بلحج بالحملة الاعلامية التي نفذها اعلاميوا المحافظة لحث المواطنين على الالتزام بتسديد قيمة الاستهلاك الشهري للمؤسسة وتوعية المجتمع بضرورة الحفاظ على استمرارية توصيل التيار الكهربائي بصورة منتظمة خدمة للصالح العام وتجنيب المحافظة من مخاطر انقطاعا الكهرباء في مختلف القطاعات اهمها القطاع الصحي  وكذا تفاعل الشخصيات الاجتماعية لهذه الحملة ودعمها من خلال عقد اللقاءات المجتمعية بمختلف المكونات وتفعيل دور المساجد وهو ما اسهم في ارتفاع نسبة التحصيل للإيرادات وأصبحنا نعالج الاعطاب بشكل يومي ونتمنى تدراك الجميع بأهمية هذه الخدمة والتوجه نحو صناديق دفع مستحقات الاستهلاك الشهري بشكل مستمر حفاظا على استمرارية توصيل خدمة الكهرباء وعدم انقطاع التيار الكهربائي في الايام القادمة .

 

 


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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