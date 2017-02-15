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قيادي بالحراك يدعو الجنوببين الى تحكيم الدين والعقل

الدكتور عبدالرحمن الوالي
الأربعاء 15 فبراير 2017 03:13 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

دعا القيادي بالحراك الجنوبي الدكتور عبدالرحمن الوالي الجنوبيين الى العودة الدين والضمير وتحكيم لغة العقل والمنطق فيما بينهم.

وقال الدكتور الوالي "ربما نحن 3 أطراف جنوبيه ، طرفان يتواجهان بشكل غير وطني مهما صور لهم احد غير ذلك وطرف ثالث بيننا مشتت في اجزاء (سلبية) حتى مع افتراض ان ضمنه اجزاء وطنيه".

وحذر القيادي الوالي من المنادين باصطفاف (المواجهة) قائلاً: هؤلاء لهم مشروع (خاص) ولا يهمهم الجنوب ولا شعب الجنوب، صدقونا عدونا واحد منتظر نهايتنا جميعا بأيادينا وسيأتي ليكمل الباقي.

واضاف الدكتور الوالي "ولنعي جميعا ان ليس امامنا الا حل قبول بعضنا وترتيب امورنا مستلهمين روح وحدة صفوفنا كما اثبتناها في الحرب الأخيرة عام 2015، فهذا جنوبنا جميعا وواهم من يعتقد امكانية اقصاء الآخرين والانتصار وحيداً، ونكرر اياكم ان يتصور احد انه (سينتصر) مهما كان من يدعمه لأننا لو صحونا ذات يوم - لا سمح الله -  على جنوب مليء بالثكالى والايتام فسنعرف جميعا حينها (متاخراً) اننا جميعا انهزمنا، وخذوا من الماضي عبرة فلا يوجد اطلاقا (منتصر) في حروب داخليه، وتذكروا دائما ان اعظم انتصار هو الانتصار على النفس الامارة بالسوء.

واختتم الدكتور الوالي تصريحه بالقول: "فلنتنازل لبعضنا لأنها البطولة الحقيقية المطلوبة الآن لنبني جنوبنا ونعمره بدلا من تدميره لنتوسع بالسجون والمقابر".


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