الأمين العام للأمم المتحدة :الوضع في اليمن مأساوي جدا
عمان(عدن الغد) متابعات
قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ، اليوم الاربعاء،ان هناك وضع مأساوي جدا في اليمن مضيفا لقد عرفت الشعب اليمني لفترة طويلة إنه شعب كريم ويعاني كثيرا.
وأضاف "غوتريس " في تصريح صحفي ، عقب لقائه بوزير خارجية عمان يوسف بن علوي بن عبد الله : أريد حقا أن أكون قادرا على خدمة ودعم جهود جميع أولئك الذين يريدون إعادة تأسيس السلام في اليمن حتى يتمكن الناس من التغلب على المأساة الحالية.
وبين الى إن زيارته التي يقوم بها إلى المنطقة تهدف إلى التشاور مع حكومة سلطنة عمان حول الأمور التي يمكن أن يكون مفيدا فيها، مشيرا إلى أن عمان دولة عضو من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ويتحلى شعبها بالقيادة في جلب السلم إلى المنطقة.
واختتم "غوتيريش " ان عمان من الدول التي تتصدر الوساطات للجمع بين أطراف النزاعات ومن الدول التي تبحث عن السلام في المنطقة .
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