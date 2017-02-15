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وزير إماراتي: اليمن مقبرة لمن يستهدف شعبه

الأربعاء 15 فبراير 2017 01:34 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أن الحوثيين وصالح حاولوا أن يغطوا على هزيمتهم في مدينة المخا الساحلية بصواريخ إيرانية الصُنع، كما كشف عن حقيقة مقولة "اليمن مقبرة الغزاة" وسخر من تلك المقولة والتي إستبدلها بمقولة "اليمن مقبرة من يستهدف شعبه".

واشار الدكتور قرقاش إلى أن الحوثي وصالح غامروا باليمن لمطامع شخصية، وحاربوا أهلهم ومواطنيهم، ولا يزالون مستمرين في غيّهم برغم الوضع اليائس.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للدكتور أنور قرقاش في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وختم قرقاش تغريداته بالقول: "لنتذكر أن مأساة اليمن بدأت حين قبل الحوثي-‏‏‏‏صالح سفك دماء اليمنيين واستباحة مدنهم وأموالهم رغبة في السيطرة والاستئثار، وعلى الباغي تدور الدوائر" و"لنتذكر كيف قصف واستباح الحوثي-صالح عدن وسكانها ولم يرفّ لهما جفن، هل يحق لمن استرخص الدم اليمني في تعز وغيرها أن يدعي تمثيله لضحاياه؟".

 


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