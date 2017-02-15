كشفت مصادر خاصة، عن انتشار كبير لظاهرة "الناشطات الإيرانيات" في صنعاء، بعد توافدهن من لبنان والعراق والبحرين، ودول أوروبية، بعضهن أتين كزوجات لقيادات حوثية، والأخريات عاملات في الملتقيات والمنظمات.

وقالت المصادر، أن طهران استعانت ببعض نسائها اللاتي يجدن اللغة العربية، إضافة إلى لبنانيات، وعراقيات.

وأوضحت المصادر، إن حزب الله قدم توصية فنية للاستفادة من أولئك النساء في القطاع النسوي، بمختلف المجالات، وتم فتح مراكز تدريبية للتوعية والتدريب في الاستقطاب والتأثير على المرأة اليمنية، اعتمادا في ذلك على مناهج وكتب شيعية تم توفيرها بواسطة حزب الله، وتقام في تلك المراكز محاضرات ولقاءات ودورات لعناصر نسائية يتم اختيارهن بدقة من قبل الجماعة، أغلبهن من عائلات القيادات الحوثية، وأفرزت هذه المراكز عناصر نسائية تنشط في المدارس والمعاهد والتجمعات النسائية.

وأضافت المصادر أنه يتم عقد دورات تدريبية خاصة بالتعبئة العامة، وجمع التبرعات، ورفع معنويات النساء لحشدهن بجانب الرجال، وأنه توجد مراكز فرعية في محافظات حجة، وعمران، وصعدة، وذمار، والمحويت، والحديدة، وريمة، وإب، وتعز، بعضها بصورة علنية، والبعض بطرق سرية.

ونقلت «الوطن» السعودية عن تلك المصادر قولها، أن أولئك النساء يحرصن على حضور المناسبات التي تشهد حضورا نسائيا كبيرا، مثل الأفراح، بهدف نشر ثقافة التشيع في تلك الأوساط، حيث يقمن بعرض أفلام وثائقية عن كبار قادة التشيع مثل الخميني، وخامنئي، والصدر، وحسن نصر الله، وغيرهم، مؤكدا أن إيران وحزب الله يوليان أهمية كبرى لتلك الأنشطة، أملا في اختراق المجتمع اليمني عن طريق المرأة، باعتبارها الركيزة الأساسية في المجتمع، وكشف أن هناك جهات تعمل في المجال الإغاثي، وتدعي أنها بعيدة عن العمل في المجال السياسي، بينما تقوم بإدخال ناشطات من لبنان، والبحرين، عبر هذه الجمعية، وأغلب العناصر النسوية الشيعية جاءت من بيروت، سواء الإيرانيات أو اللبنانيات أو العراقيات، حيث تم تقسيم صنعاء إلى مناطق وخصص لكل فريق نسوي القيام بدور معين في الموقع المحدد له.

المزيد في أخبار وتقارير الجنس الناعم.. سلاح إيراني يغزو صنعاء لمساعدة الحوثيين على الثبات كشفت مصادر خاصة، عن انتشار كبير لظاهرة "الناشطات الإيرانيات" في صنعاء، بعد توافدهن من لبنان والعراق والبحرين، ودول أوروبية، بعضهن أتين كزوجات لقيادات حوثية، مكاوي يدعو الجنوبيين الالتفاف حول الرئيس هادي صاحب المشروع الوطني دعا الاخ ياسين مكاوي مستشار الرئيس عبدربه منصور هادي ابناء الجنوب الى الالتفاف حول الرئيس عبدربه منصور هادي واصفاً اياه بصاحب المشروع الوطني . وجاءت دعوة مكاوي في 60 مليون دولار دعم جديد من الاتحاد الاوربي لليمن أعلنت ممثلة الاتحاد الأوربي أنه سيتم خلال الأشهر القادمة توسيع نطاق المشروع بحيث يشمل محافظات ومديريات أخرى بتمويل إضافي يصل إلى 60 مليون دولار. جاء ذلك في اجتماع