مكاوي يدعو الجنوبيين الالتفاف حول الرئيس هادي صاحب المشروع الوطني

دعا الاخ ياسين مكاوي مستشار الرئيس عبدربه منصور هادي ابناء الجنوب الى الالتفاف حول الرئيس عبدربه منصور هادي واصفاً اياه بصاحب المشروع الوطني .

وجاءت دعوة مكاوي في مقال له بعنوان (ايها الجنوبيون الى متى ؟) تطرق فيه الى اوضاع العاصمة عدن وما آلت اليه المدينة خلال اليومين الماضيين .

وقال مكاوي في مقاله :

لقد مرت عدن اليومين الماضيين بوقت عصيب وتوتر كاد أن يحدث فثنة فعلُها أشد ضراوة من حرب العدو الحوفاشي الذي انتصر فيها شعبنا الجنوبي الأبي لولا حكمة وحنكة القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يعز عليه الدم الجنوبي ان يُهدر في غير معارك الشرف والإباء فاليوم وبلادنا تمر بأهم المنعطفات التاريخية الفاصلة والدقيقة للانتقال إلى مرحلة إعادة البنيان واستعادة الدولة ومؤسساتها لتسود على أرضها نحن بحاجة لرص الصفوف واستنهاض الأمة لنصل إلى البر الآمن الذي تنشده بلادنا ومدينتنا وعاصمتنا عدن ولن يكون ذلك إلا باستيعابنا لكل المشاريع المستهدفة انتصاراتنا وجمعنا الذي تحقق عند التصدي للغزو الحوفاشي وتحقيق الانتصار، ذلك كله يدعونا اليوم للتنادي إلى كلمة سوى بالالتفاف حول شرعيتنا الممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب المشروع الوطني إلى البر الآمن الذي تنشده عدن والجنوب واليمن عموما . ان ما جرى الأيام الماضية في عدن الحبيبة كان يمكن أن يقود بلادنا وأهلنا إلى حافة الهاوية إن لم تكن الهاوية ذاتها فهناك قوىً متربصة تريد لبلادنا استعادة المشهدين السوري والليبي او الارتماء في احضان مشاريع الشراكة مع عصابات الحوفاش والتسليم بقدم إيران في بلادنا . لذلك كله علينا كجنوبيين ان نستقرئ جيدا وأن نعي بضرورة تراصنا معاً لنخرج إلى البر الآمن بعيداً عن الشطحات المؤدية إلى التشظي الذي عانينا منه كثيراً المراحل السابقة . اليوم ونحن ملاك ارضنا فهل نسوسها ونسودها ونستفيد ونستثمر فرصة تحالفنا العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بما يحقق مشروعنا الوطني الذي يقوده الرئيس عبدربه منصور هادي والذي يحقق طموحات شعبنا أم اننا سنظل في جهالة بمصالحنا وننجر بين الحين والآخر لهدم ما بنيناه وحققناه بأيدينا ثارت دون وعي وآخر تصفية لحسابات خاطئة .

أيها الجنوبيون إلى متى سنظل رهينة الماضي والعصبيات اكانت حزبية ام قبلية او مناطقية او رهائن العقلية النفعية فعلينا ان نكون نحن وليس آخر.

فكلنا يريد استعادة المؤسسات التي دمرت العام 94 وأتوْا على بقيتها الغزاة الحوفاش 2015. فماذا يمنعنا اليوم من إعادة بنيانها فكلنا يريد بنيانٍ واحد للمؤسسة العسكرية بهيكلها وبنيان واحد للمؤسسة الأمنية بهيكلها وإدارة مدنية مهيكلة وبذلك يتعنوّن مصدر القرار وتتوحد توجهاته وتتفاعل أدواته ، فهل سنعي ان ذلك مصلحة لنا جميعاً وأنه حان الوقت للبناء وليس للعزة في الإثم ؟ .

أخيكم ياسين مكاوي

رئيس مكون الحراك السلمي الجنوبي المشارك

المزيد في أخبار وتقارير الجنس الناعم.. سلاح إيراني يغزو صنعاء لمساعدة الحوثيين على الثبات كشفت مصادر خاصة، عن انتشار كبير لظاهرة "الناشطات الإيرانيات" في صنعاء، بعد توافدهن من لبنان والعراق والبحرين، ودول أوروبية، بعضهن أتين كزوجات لقيادات حوثية، مكاوي يدعو الجنوبيين الالتفاف حول الرئيس هادي صاحب المشروع الوطني دعا الاخ ياسين مكاوي مستشار الرئيس عبدربه منصور هادي ابناء الجنوب الى الالتفاف حول الرئيس عبدربه منصور هادي واصفاً اياه بصاحب المشروع الوطني . وجاءت دعوة مكاوي في 60 مليون دولار دعم جديد من الاتحاد الاوربي لليمن أعلنت ممثلة الاتحاد الأوربي أنه سيتم خلال الأشهر القادمة توسيع نطاق المشروع بحيث يشمل محافظات ومديريات أخرى بتمويل إضافي يصل إلى 60 مليون دولار. جاء ذلك في اجتماع