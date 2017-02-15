60 مليون دولار دعم جديد من الاتحاد الاوربي لليمن
عمان (عدن الغد)متابعات
أعلنت ممثلة الاتحاد الأوربي أنه سيتم خلال الأشهر القادمة توسيع نطاق المشروع بحيث يشمل محافظات ومديريات أخرى بتمويل إضافي يصل إلى 60 مليون دولار.
جاء ذلك في اجتماع لجنة تسيير سبل المعيشة وتقدير القدرة على الصمود في الريف اليمني، والذي عقد في العاصمة الاردنية عمان و بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي، وممثلين عن برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة العمل الدولية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، على استمرار الاتحاد الأوربي في دعم اليمن لبرنامج إعادة الأعمار والتعافي الاقتصادي.
وقد ناقش الاجتماع مستوى التقدم في تنفيذ المشروع وخطة العمل لعام 2017 والأنشطة المزمع تنفيذها لخلق فرص عمل في القطاع الزراعي والسمكي والمياه والتدريب ومحاربة الفقر والبطالة في صفوف الشباب والنساء.
يذكر أن المشروع يشمل بعض مديريات محافظات لحج وأبين وحجة والحديدة بتمويل من الاتحاد الأوربي بمبلغ 38 مليون دولار والذي ينفذ عبر البرنامج الإنمائي من الصندوق الاجتماعي وبعض منظمات المجتمع المدني.
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