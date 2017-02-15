MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 15 فبراير 2017 11:32 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير 60 مليون دولار دعم جديد من الاتحاد الاوربي لليمن
أخبار وتقارير

60 مليون دولار دعم جديد من الاتحاد الاوربي لليمن

صورة من الاجتماع "عدن الغد "
الأربعاء 15 فبراير 2017 11:20 صباحاً
عمان (عدن الغد)متابعات

أعلنت ممثلة الاتحاد الأوربي أنه سيتم خلال الأشهر القادمة توسيع نطاق المشروع بحيث يشمل محافظات ومديريات أخرى بتمويل إضافي يصل إلى 60 مليون دولار.

جاء ذلك في اجتماع لجنة تسيير سبل المعيشة وتقدير القدرة على الصمود في الريف اليمني، والذي عقد في العاصمة الاردنية عمان و بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي، وممثلين عن برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة العمل الدولية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، على استمرار الاتحاد الأوربي في دعم اليمن لبرنامج إعادة الأعمار والتعافي الاقتصادي.

وقد ناقش الاجتماع مستوى التقدم في تنفيذ المشروع وخطة العمل لعام 2017 والأنشطة المزمع تنفيذها لخلق فرص عمل في القطاع الزراعي والسمكي والمياه والتدريب ومحاربة الفقر والبطالة في صفوف الشباب والنساء.

يذكر أن المشروع يشمل بعض مديريات محافظات لحج وأبين وحجة والحديدة بتمويل من الاتحاد الأوربي بمبلغ 38 مليون دولار والذي ينفذ عبر البرنامج الإنمائي من الصندوق الاجتماعي وبعض منظمات المجتمع المدني.


المزيد في أخبار وتقارير
60 مليون دولار دعم جديد من الاتحاد الاوربي لليمن
أعلنت ممثلة الاتحاد الأوربي أنه سيتم خلال الأشهر القادمة توسيع نطاق المشروع بحيث يشمل محافظات ومديريات أخرى بتمويل إضافي يصل إلى 60 مليون دولار. جاء ذلك في اجتماع
حديث إصلاحي عن تدخل قطري تركي وشيك في عدن
  أكدت قيادات اصلاحية بارزة ان هنالك توجهات لتدخل قطري تركي وشيك في عدن وذلك عقب الخلافات التي شهدتها المدينة مؤخرا . وقال القيادي في حزب الاصلاح عبدالرقيب
الرئيس السابق للمنطقة الحرة بعدن : اليمن بحاجة الى برنامج اقتصادي شامل ويجب الاستعانة بالخبرة الدولية في هذا المجال
قال الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للمنطقة الحرة بعدن  عبدالجليل الشعيبي   ان اليمن بحاجة ماسة الى برنامج إنقاذ اقتصادي شامل وسريع وليس بحاجة الى قروض




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
عاجل : انفجار يهز نقطة أمنية بمداخل قصر معاشيق وسقوط جرحى
طيران حربي يحلق فوق سماء معسكر موال للرئيس هادي بعدن
عبدالعزيز المفلحي : هذه حقيقة ترشيحي لمنصب رئيس الوزراء خلفا لبن دغر
قيادات من الحكومية الشرعية تغادر عدن صوب الرياض وأخرى صوب ابوظبي
ايقاف مؤقت للرحلات بمطار عدن عقب سحب التحالف لتصاريح الطيران
مقالات الرأي
بعد أن التهمت السيارة مئات الأمتار السوداء المنبسطة في الأرض من نهايات ضواحي عدن وحتى الأفق ، وهي تسابقُ على
لقد مرت عدن اليومين الماضيين بوقت عصيب وتوتر كاد أن يحدث فتنة فعلُها أشد ضراوة من حرب العدو الحوفاشي الذي
*هذا المنجز الوطني  المهم لاجيالنا ووطننا لم يات بوهلة او نشاط مزاجي..بل جاء ثمرة نضال اجيال من فطاحلة
التبييض له مفهوم اقتصادي ويطلق على الأموال التي مصدرها غير شرعي وناتج لممارسات غير قانونية وعند محاولة دمجها
فعلاً من رفعت سعر الدولار في سوق العملة اليمنية هي حكومة الرئيس هادي بقيادة بلدوزر التخريب و التجويع الدكتور
صادف يوم الثالث عشر من فبراير الاحتفال باليوم العالمي للاذاعة ، وفعلا احتفلت الدنيا واحتفل ايضا الاثير
المذبحة الشهيرة التي ارتكبت بحق الجنوبيين في ساحة العروض / عدن عندما احتفل إخوان اليمن  بمناسبة مرور عام
تداولت الاخبار الدائرة في مطار عدن الدولي وتطورت تداعيات الاحداث الى مواجهات مسلحة بين  مليشيات تتبع
مشهد الاقتصاد اليمني اليوم وتحديداً العرض النقدي فوضوي، لأن اقتصاد أي بلد ولا سيما فيما يخص المعروض النقدي
بعد انتصارات ٢٠١٥ وقف الجنوب لأول مرة أمام المرآة، مجرد من كل شيء إلا من تراكمات الزمن الرديء ومخلفات الحروب،
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الإعلامي معاذ الحاج بالقفص الذهبي
ميلاد سعيد سهيلة مازن
وفيات
وكيل لحج كرد يعزي في وفاة مفتي الديار اللحجية
العبادل يعزون في وفاة مفتي الديار اللحجية

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017