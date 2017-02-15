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حديث إصلاحي عن تدخل قطري تركي وشيك في عدن

الأربعاء 15 فبراير 2017 10:58 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

 

أكدت قيادات اصلاحية بارزة ان هنالك توجهات لتدخل قطري تركي وشيك في عدن وذلك عقب الخلافات التي شهدتها المدينة مؤخرا .

وقال القيادي في حزب الاصلاح عبدالرقيب الهدياني لصحيفة  القدس العربي ان زيارة هادي الى قطر اغضبت الامارات .

واكد الهدياني أن وصول الرئيس هادي إلى الرياض في الوقت ذاته الذي وصل فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرياض في جولة تشمل المملكة والبحرين وقطر «يشير إلى أن هناك ترتيبا قطريا للقاء غير معلن يمني قطري سعودي تركي ربما لبحث إمكانية قيام تركيا بدور عسكري في ظل الحديث عن تقليم أظافر الإمارات».

ومن شأن هذه التصريحات ان تزيد من حدة الغضب ضد تدخلات حزب الاصلاح في مدينة عدن .


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حديث إصلاحي عن تدخل قطري تركي وشيك في عدن
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تعليقات القراء
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[1] احلام سعيدة يا هذياني....وما عليك الا لن تدفن نفسك في الثلج
الأربعاء 15 فبراير 2017
فارس | عدن
يا هذياني اهذي لك كما تشاء وما معاكم انته وحزبك غير الهذياني ومعكم صحيفة عدن الغد؟كل ما تقصده ان تجر الجنوبيين للاساءات وهو هدف لن يتحقق لك؟ من يريد يتدخل الجنوبيين اليوم باستطاعتهم تولي امورهم بكل اقتدار؟ انتم دمرتم الوطن العربي بافعالكم وسلوككم؟ المفروض ان تتولوا جبهاتكم التي لم تعرف النصر وتذهبول لتدعموها بدلا من الاختباء خلف صحفحات الجرائد؟ نتركك في احلامك فقدكم مجربين؟ لو بكم نخوة وعزة ما تركتم صنعاء ودماج وعمران ومعكم فرقة مدرع قوامها يزيد عن قوام الحرس الجمهوري و40 الف من المليشيات الاخوانية.

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[2] ليذهب حزب الاصلاح زمعهم الاتراك لتحرير مناطق شوافع الشمال الاصلاحيين .
الأربعاء 15 فبراير 2017
ابن الجنوب | عدن
حزب الإصلاح ليس له حاضنه في الجنوب وحاضنته الاساسيه هو شوافع اليمن الشمالي فقط .واذا فيهم خير يحرروا مناطقهم ونحن لا نحتاج لتركيا في ان تتدخل في عدن واذا ارادت ان تتدخل فعليها ان تذهب لتحرير مناطق حزب الإصلاح المحتله من الحوثيين وهي تعز واب والحديده والبيضاء ومارب والجوف .



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