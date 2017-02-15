أكدت قيادات اصلاحية بارزة ان هنالك توجهات لتدخل قطري تركي وشيك في عدن وذلك عقب الخلافات التي شهدتها المدينة مؤخرا .

وقال القيادي في حزب الاصلاح عبدالرقيب الهدياني لصحيفة القدس العربي ان زيارة هادي الى قطر اغضبت الامارات .

واكد الهدياني أن وصول الرئيس هادي إلى الرياض في الوقت ذاته الذي وصل فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرياض في جولة تشمل المملكة والبحرين وقطر «يشير إلى أن هناك ترتيبا قطريا للقاء غير معلن يمني قطري سعودي تركي ربما لبحث إمكانية قيام تركيا بدور عسكري في ظل الحديث عن تقليم أظافر الإمارات».

ومن شأن هذه التصريحات ان تزيد من حدة الغضب ضد تدخلات حزب الاصلاح في مدينة عدن .

المزيد في أخبار وتقارير 60 مليون دولار دعم جديد من الاتحاد الاوربي لليمن أعلنت ممثلة الاتحاد الأوربي أنه سيتم خلال الأشهر القادمة توسيع نطاق المشروع بحيث يشمل محافظات ومديريات أخرى بتمويل إضافي يصل إلى 60 مليون دولار. جاء ذلك في اجتماع حديث إصلاحي عن تدخل قطري تركي وشيك في عدن أكدت قيادات اصلاحية بارزة ان هنالك توجهات لتدخل قطري تركي وشيك في عدن وذلك عقب الخلافات التي شهدتها المدينة مؤخرا . وقال القيادي في حزب الاصلاح عبدالرقيب الرئيس السابق للمنطقة الحرة بعدن : اليمن بحاجة الى برنامج اقتصادي شامل ويجب الاستعانة بالخبرة الدولية في هذا المجال قال الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للمنطقة الحرة بعدن عبدالجليل الشعيبي ان اليمن بحاجة ماسة الى برنامج إنقاذ اقتصادي شامل وسريع وليس بحاجة الى قروض

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