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الرئيس السابق للمنطقة الحرة بعدن : اليمن بحاجة الى برنامج اقتصادي شامل ويجب الاستعانة بالخبرة الدولية في هذا المجال

الرئيس السابق للمنطقة الحرة بعدن عبدالجليل الشعيبي
الأربعاء 15 فبراير 2017 10:50 صباحاً
عدن (عدن الغد)خاص:

قال الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للمنطقة الحرة بعدن  عبدالجليل الشعيبي   ان اليمن بحاجة ماسة الى برنامج إنقاذ اقتصادي شامل وسريع وليس بحاجة الى قروض ومنح .

واضاف الشعيبي  ان المليار التي تحدثت وسائل اعلام عن ودعة في البنك المركزي اليمني هو حل مؤقت للازمة الخانقة ولكن ليس حل نهائي مضيفا ان على الحكومة اليمنية وضع رؤية علمية منضبطة لإدارة الملف الاقتصادي وايجاد أرضية مؤسسية قادرة على تنفيذ تلك السياسات على ارض الواقع .

واردف لابد ان تقوم الحكومة بمفاوضات ومشاورات فنيه مع صندوق النقد الدولي وان تستعين بدعم احد اهم بيوت الخبرة الدولية في هذا المجال والتي ستكون خطوة وضربة استباقية ونقطة انطلاق حقيقة وجادة للاقتصاد اذا استغلتها الحكومة .


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الرئيس السابق للمنطقة الحرة بعدن : اليمن بحاجة الى برنامج اقتصادي شامل ويجب الاستعانة بالخبرة الدولية في هذا المجال
قال الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للمنطقة الحرة بعدن  عبدالجليل الشعيبي   ان اليمن بحاجة ماسة الى برنامج إنقاذ اقتصادي شامل وسريع وليس بحاجة الى قروض


تعليقات القراء
245227
[1] باحث عن وظيفة
الأربعاء 15 فبراير 2017
معلق | عدن الجنوب العربي
معلومات مذهلة كلكم حق هدرة اي طفل يعرف هذا الكلام بس كل شوية يطلع واحد يتحفنحن بخبرته خلاص كدة تضمن الوظيفة اصلا هذا الوضع عندنا مناصب تجي عن طريق التصريحات الصحفية



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