قال الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للمنطقة الحرة بعدن عبدالجليل الشعيبي ان اليمن بحاجة ماسة الى برنامج إنقاذ اقتصادي شامل وسريع وليس بحاجة الى قروض ومنح .

واضاف الشعيبي ان المليار التي تحدثت وسائل اعلام عن ودعة في البنك المركزي اليمني هو حل مؤقت للازمة الخانقة ولكن ليس حل نهائي مضيفا ان على الحكومة اليمنية وضع رؤية علمية منضبطة لإدارة الملف الاقتصادي وايجاد أرضية مؤسسية قادرة على تنفيذ تلك السياسات على ارض الواقع .

واردف لابد ان تقوم الحكومة بمفاوضات ومشاورات فنيه مع صندوق النقد الدولي وان تستعين بدعم احد اهم بيوت الخبرة الدولية في هذا المجال والتي ستكون خطوة وضربة استباقية ونقطة انطلاق حقيقة وجادة للاقتصاد اذا استغلتها الحكومة .

المزيد في أخبار وتقارير 60 مليون دولار دعم جديد من الاتحاد الاوربي لليمن أعلنت ممثلة الاتحاد الأوربي أنه سيتم خلال الأشهر القادمة توسيع نطاق المشروع بحيث يشمل محافظات ومديريات أخرى بتمويل إضافي يصل إلى 60 مليون دولار. جاء ذلك في اجتماع حديث إصلاحي عن تدخل قطري تركي وشيك في عدن أكدت قيادات اصلاحية بارزة ان هنالك توجهات لتدخل قطري تركي وشيك في عدن وذلك عقب الخلافات التي شهدتها المدينة مؤخرا . وقال القيادي في حزب الاصلاح عبدالرقيب الرئيس السابق للمنطقة الحرة بعدن : اليمن بحاجة الى برنامج اقتصادي شامل ويجب الاستعانة بالخبرة الدولية في هذا المجال قال الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للمنطقة الحرة بعدن عبدالجليل الشعيبي ان اليمن بحاجة ماسة الى برنامج إنقاذ اقتصادي شامل وسريع وليس بحاجة الى قروض

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