قال رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الجنوبية عادل الحالمي انه يقف وكافة أعضاء المجلس الى جانب إدارة الرئيس عبدربه منصور هادي ويدعم القرارات التي اتخذها مؤخرا .

وجاء ذلك في بيان وزعه مكتب الحالمي وتلقت صحيفة "عدن الغد" نسخة منه وقال فيه :"نحن في المجلس الأعلى للمقاومة الجنوبية مع قرارات فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي في الحفاظ على امن واستقرار العاصمة عدن وجميع المحافظات الجنوبية المحررة .

وأضاف قائلا :: تعتبر المقاومة الجنوبية من المهرة حتى باب المندب صمام امن الجنوب ولن نسمح لأي فئة ان تقوم بزرع البلبلة وخلخلة الامن في الجنوب وخصوصا في العاصمة عدن وسنضرب بيد من حديد كل شخص يحاول العبث في امن وامن المحافظات الجنوبية .

وحول مشكلة المطار الأخيرة قال الحالمي : قمنا بكل مافي وسعنا لحل هذه المشكلة ولكن هناك لوبي يسعى الى إفشال المساعي التي نقوم بها لغرض زرع الفتنة بين أبناء الجنوب والوطن الواحد.

المزيد في أخبار وتقارير الحالمي يؤكد دعم المجلس الأعلى للمقاومة الجنوبية لقرارات الرئيس هادي قال رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الجنوبية عادل الحالمي انه يقف وكافة أعضاء المجلس الى جانب إدارة الرئيس عبدربه منصور هادي ويدعم القرارات التي اتخذها مؤخرا . وجاء الشيخ عبدالعزيز المفلحي: التحالف العربي أفشل الامبراطورية الفارسية قبل إقامتها في اليمن أكد مستشار الرئيس اليمني الشيخ عبدالعزيز المفلحي، أن التحالف العربي أفشل إقامة الامبراطورية الفارسية التي كان يعتزم الحوثيون وصالح إقامتها في صنعاء لتهديد اليمن عبدالباري عطوان يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة المطار بعدن واسباب الخلاف بين الامارات وهادي كشف الكاتب العربي المعروف عبدالباري عطوان تفاصيل جديدة عن ازمة المطار بمدينة عدن والتي نشبت قبل أيام . وفي مقال مطول له بصحيفة راي اليوم قال عطوان ان سبب تفجر

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