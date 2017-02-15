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أخبار وتقارير

الحالمي يؤكد دعم المجلس الأعلى للمقاومة الجنوبية لقرارات الرئيس هادي

الأربعاء 15 فبراير 2017 09:44 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الجنوبية عادل الحالمي انه يقف وكافة أعضاء المجلس الى جانب إدارة الرئيس عبدربه منصور هادي ويدعم القرارات التي اتخذها مؤخرا .

وجاء ذلك في بيان وزعه مكتب الحالمي وتلقت صحيفة "عدن الغد" نسخة منه وقال فيه :"نحن في المجلس الأعلى للمقاومة الجنوبية مع قرارات فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي في الحفاظ على امن واستقرار العاصمة عدن وجميع المحافظات الجنوبية المحررة .

وأضاف قائلا :: تعتبر المقاومة الجنوبية من المهرة حتى باب المندب صمام امن الجنوب ولن نسمح لأي فئة ان تقوم بزرع البلبلة وخلخلة الامن في الجنوب وخصوصا في العاصمة عدن وسنضرب بيد من حديد كل شخص يحاول العبث في امن وامن المحافظات الجنوبية .

وحول مشكلة المطار الأخيرة قال الحالمي : قمنا بكل مافي وسعنا لحل هذه المشكلة ولكن هناك لوبي يسعى الى إفشال المساعي التي نقوم بها لغرض زرع الفتنة بين أبناء الجنوب والوطن الواحد.


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تعليقات القراء
245215
[1] ايش من لوبي
الأربعاء 15 فبراير 2017
العوذلي | معاشيق
اللوبي في راس عبدربه ابو الفتن والمشاكل ما في غيره،،،

245215
[2] الحرمة المطلقة
الأربعاء 15 فبراير 2017
جنوبي غيور | الجنوب
الحرمة المطلقة تقول على طليقها كل سيئه طبعا ذا مثل شعبي يوضح حقيقة وقوف الحالمي مع عبدربة ....وهو لا معترف بعبدربه ...ولا بشرعية عبدربة ولا هم يحزنون... فقط بسبب طرد الحالمي من إدارة الامن لحج وتعيين بديل عنه مدعوم من الإماراتيين طبعا عبدربة عندما بيشوف كلامك ذا ياحالمي بيقول للناس الي جنبة...اوبهو تصدقوة شوفوه حنقان من الإماراتيين .....ضيعت نفسك يا حالمين



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