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أخبار وتقارير

عبدالباري عطوان يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة المطار بعدن واسباب الخلاف بين الامارات وهادي

الأربعاء 15 فبراير 2017 09:21 صباحاً
رأي اليوم

كشف الكاتب العربي المعروف عبدالباري عطوان تفاصيل جديدة  عن ازمة المطار بمدينة عدن والتي نشبت قبل أيام .

وفي مقال مطول له بصحيفة راي اليوم قال عطوان ان سبب تفجر الازمة في عدن هو منع الطائرة الرئاسية الخاصة بهادي من الهبوط بمطار عدن عقب عودته من الرياض الأمر الذي استدعاه إلى تحويل رحلتها إلى سقطرى .

وقال "عطوان" في مقالته :" القصة بدأت عندما اغلق المقدم العميري مطار عدن في وجه طائرة الرئيس هادي القادمة من الرياض، ومنعها بالتالي من الهبوط، الامر الذي دفع قائدها التوجه الى مطار جزيرة سوقطرة، وسط المحيط الهادي، وقيل ان الرئيس اليمني كان يزورها لتفقد احوالها والاستماع الى مطالب المسؤولين والسكان معا، لاخفاء الأسباب الرئيسية، وغادرها بعد يومين بعد إيجاد حل مؤقت وسيطرت قوات نجله على المطار، وهكذا كان، ولكنه لم يقم في العاصمة المؤقتة الا يومان، طار بعدها الى الرياض في حالة حرد، وللشكوى للقيادة السعودية من الإهانة التي تعرض لها في مطار العاصمة المحررة والمؤقتة.

وكشف عطوان عن جوهر الخلافات بين الرئيس هادي والاماراتيين بالقول :" هناك تفاصيل كثيرة ليس هنا مجال سردها، لكن زبدة الكلام، ان هناك خلافات كبيرة بين دولة الامارات التي تسيطر قواتها على مدينة عدن، ومدن يمنية جنوبية أخرى بالاشتراك مع قوات “الحزام الأمني” المدعومة منها، والتابعة للحراك الجنوبي الذي يطالب بالانفصال، وبين قوات الرئيس هادي.

دولة الامارات “لم تهضم” مطلقا قرارات الرئيس هادي الأخيرة بفصل رئيس الوزراء السابق خالد بحاح، الذي يعتبر من حلفائها، وتعيين احمد بن دغر مكانه، والأخطر من ذلك بالنسبة اليها، تحالف الرئيس هادي مع حزب الإصلاح المحسوب على تنظيم “الاخوان المسلمين”، وتعيينه اللواء علي محسن الأحمر المقرب من التنظيم نائبا للرئيس.

 

 


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عبدالباري عطوان يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة المطار بعدن واسباب الخلاف بين الامارات وهادي
كشف الكاتب العربي المعروف عبدالباري عطوان تفاصيل جديدة  عن ازمة المطار بمدينة عدن والتي نشبت قبل أيام . وفي مقال مطول له بصحيفة راي اليوم قال عطوان ان سبب تفجر


تعليقات القراء
245210
[1] وأسفاه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هذا الصحفي العربي الكبير
الأربعاء 15 فبراير 2017
محمد | عدن
بعد هذا لا الوم اي صحفي يمني متشعبط في ان ينقل اي خبر .... اذاء كان هذا هو تحليل عبدالباري عطوان ... السؤال هل كان على مر السنين الماضيه يلفق اخبار العراق وفلسطين ولبنان ونحن نصدقه ونبني عليها انها اخبار حقيقيه ... شاهت الوجوه ...

245210
[2] عبد الدولار
الأربعاء 15 فبراير 2017
مبهعد | عدن
حلوة حكاية :بعد سيطرة نجله على المطار..... هذا العطوان بوق من أبواق الفتنة يعيش على الإرتزاق عبر الأخبار المفبركة..حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم أيها العرب.

245210
[3] هادي بعث برساله للامارات حملها ناصر عبدربه منصور هادي
الأربعاء 15 فبراير 2017
علي | شبوة
للسعوديه ولامارات دور كبير في استكمال التحرير وحفظ الامن ولازال دعمهم - سقط شهداء من ابناء الامارات وهادي وشلته لازالو هاربين خارج البلاد القوات الامارات لاينكر دورها العسكري ولاستخباراتي الاانسان جاحد--- هادي بما انه مطيييه للاصلاح ولمحسن طالب في الرسالة بتغيير جميع الضباط الإماراتيين الموجودين في البريقة بعدن كونهم سبب في توتر امني طبعا" --- هادي (وحزب الاصلاح) يريد ا ابعاد القوات الاماراتيه لانهم كشفو واستوقفو شحنه اسلحه لمحسن عبر مطار عدن-- وامور استخباراتيه خطيره- ماخفي كان اعظم

245210
[4] هدف موضوع - عطوان- ومضمونه هدام غير بناء
الأربعاء 15 فبراير 2017
العزي | عدن عاصمة دولة الجنوب العربي ( القادمة )
كلام عطوان نفس الكلام الذ ي تقوله وسائل اعلام ايران ! يعني ...؟



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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