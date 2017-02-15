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قيادي إصلاحي : استخدام الإمارات للقوة في عدن دليل على أنها فشلت سياسيا على الأرض

الأربعاء 15 فبراير 2017 08:59 صباحاً
القدس العربي

هاجم قيادي في حزب الإصلاح الحكومة الاماراتية متهما اياها بأنها فشلت سياسيا وان الرئيس عبدربه منصور هادي يتجه صوب تقليم اظافرها في اليمن .

 وقال السياسي الإصلاحي السياسي عبد الرقيب الهدياني  لصحيفة القدس العربي » إن «استخدام الإمارات للقوة في عدن دليل على أنها فشلت سياسيا على الأرض في إنجاح مخططها وكشفت عن حقيقتها ووجهها القبيح، وهذه كلها بحنكة هادي الذي استفزها واستطاع أن يوقعها في الفخ».

وأوضح أن التصرفات العسكرية الإماراتية في عدن «فيها إساءة كبيرة للسعودية وأن تفعل ذلك الإمارات وهي تحت مسؤوليتها في التحالف». مشيراً إلى أن «هناك أنباء عن اجتماع ثلاثي أو زيارات بين هادي وقيادة المملكة والقيادة الإماراتية ـ وأتوقع ان يسند هادي مسؤولية حماية مطار عدن ومينائها إلى قوات سعودية وهذه ضربة أخرى محرجة للإمارات التي يصعب عليها أن ترفض».

وأكد الهدياني أن هادي يتحرك في اتجاه تقليم أظافر الإمارات في اليمن، إثر انكشاف مخططها غير البريء، وقال «أرى أن الأمور مرتبطة ببعضها من البداية، وزيارة هادي لقطر، ربما أغضبت الإمارات فأعقبتها حادثة عدن».

وأضاف أن وصول الرئيس هادي إلى الرياض في الوقت ذاته الذي وصل فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرياض في جولة تشمل المملكة والبحرين وقطر «يشير إلى أن هناك ترتيبا قطريا للقاء غير معلن يمني قطري سعودي تركي ربما لبحث إمكانية قيام تركيا بدور عسكري في ظل الحديث عن تقليم أظافر الإمارات».

وأوضح أن «الفصيل العسكري الذي يتبع الإمارات في عدن يريد القيام بدور مشبوه لكنه فاشل وعاجز..أظن أن الأحداث بمجملها في عدن هدفها إزاحة القوات الإماراتية من المشهد».

مضيفا أنه «إذا حصل تغيير في قيادات المنطقة الخامسة في محافظة عدن وتحركت الجبهة لتحرير الحديدة بعيداً عن الإمارات من اتجاه مدينة حرض وميدي (شمال شرق) ستكون بمثابة صفعة قوية للإمارات، قد تجبرها على التعاطي مع الوضع كما تريد الحكومة الشرعية في اليمن».

 


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تعليقات القراء
245204
[1] بوق من أبواق الإصلاح
الأربعاء 15 فبراير 2017
مبعد | عدن
هذا ديدن الإصلاح ودوره في الجنوب يتمثل في اللعب على وتر الخلافات وتأجيجها،وكأنه لم يكتفي بما حصل للجنوب وأهله بسبب سياسات هذا الحزب التكفيري، خاب فألكم ولن تتمكنوا من السيطرة مجددا على الجنوب ولن تكونوا مقبولين فيه في يوم من الأيام فأنتم نبتة شيطانية لا بد من إقلاعها.. البيضة الرديئة من الغراب الرديئة.

245204
[2] هههههههههههههههههههه
الأربعاء 15 فبراير 2017
الحداد | الجنوب
صفعه في وجهك لقد اختلط الدم الاماراتي والجنوبي على ارضنا الطاهره ولن يكون لكم قدم في الجنوب بعد هذا وسيتحرر الجنوب من رجسكم وما هده الا فتنه قد اطفها الله من فتنكم الله لا لقاكم خير قول امين..

245204
[3] في كل بيت حمام
الأربعاء 15 فبراير 2017
العوذلي | عدن
احيانا استحي من وجود شخصيات مرتزقة من ابين ولكن عندما عرفت ان هذا من الضالع ، زال عني الحيا واقول فعلا في كل بيت حمام

245204
[4] مقالك قبيح مثل وجهك
الأربعاء 15 فبراير 2017
محمد سعيد | مغترب
مقالك قبيح ووجهك أقبح يجيب الغثيان انت اللي من امثالك يبطل كتابة ليش مايكون هجومك انت واسيادك حزب الاوساخ زعلانين من الانتصارات التي قامت فيها الامارات لولا الفضل بعد الله و الامارات انت الان أحدية الحوثة و الأمن المركزي ي قبيح الوجه الامارات دولة لها احترام لدى الدول العالم علشان كدة هجومكم على الامارات لانها قلمت اظافركم انت الان وين تلعلع خارج عدن انت وانيس منصور قبح الله وجوهكم ي عفن .

245204
[5] الكلاب تنبح والقافلة تمضي
الأربعاء 15 فبراير 2017
مبعد | عدن
أنت وأمثالك وصمة عار على جبين الضالع وأهلها، لا أدري أي بيئة أنجبتك، لتقف في صف من لا يريدون الخير لبني جلدتهم، إلا إذا كنت تحقد على الجنوب بسبب عقد نفسية تعاني منها قد تكون نشأت لديك لسبب أو لآخر..عد إلى رشدك يا هدياني

245204
[6] عصابة الاصلاح
الأربعاء 15 فبراير 2017
العدني | عدن
قبيح وخبيث ماتقوله كعادتكم في عصابة الاصلاح الملعونة . اختلط الدم الجنوبي والاماراتي في معركة الشرف والكرامة يابلا شرف وكرامة انت وعصابتك والزرطاني سيدكم .



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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