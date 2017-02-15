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الأمير محمد بن سلمان يبحث مع رئيس البنك الدولي مجالات التعاون لإعمار اليمن

الأمير محمد بن سلمان
الأربعاء 15 فبراير 2017 08:33 صباحاً
الرياض (عدن الغد)خاص:

بحث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير "محمد بن سلمان بن عبدالعزيز" يوم الثلاثاء  مع رئيس مجموعة البنك الدولي "جيم كيم" مجالات التعاون لإعادة إعمار اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان البنك الدولي ابدى خلال لقاء عقده الجانبان في العاصمة السعودية "الرياض" استعداده للعمل مع المملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لوضع البرامج اللازمة لإعادة إعمار اليمن لتخطي الأزمة الحالية وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني.

وأوضحت الوكالة : انه جرى خلال اللقاء كذلك بحث مجالات التعاون بين المملكة والبنك الدولي وفرص الشراكة المتاحة وفق رؤية المملكة 2030 .

*من  فهد التركي

 


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