أفادت مصادر في الحكومة اليمنية، ، بتأجيل لقاء كان من المقرر أن يعقده الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في العاصمة السعودية الرياض، مع ولي ولي العهد، وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، لمناقشة تداعيات الأزمة الأخيرة في عدن.

وأوضح مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه أن اللقاء كان من المقرر أن يُعقد مساء الثلاثاء، إلا أنه تأجل لأسباب غير واضحة، ولم تستبعد أن يُعقد اللقاء في الأيام القليلة القادمة.

وكان هادي قد غادر عدن الاثنين، متوجهاً إلى الرياض، عقب خلافات مع قيادات أمنية وعسكرية في المدينة، تُصنف بأنها مقربة من الإمارات العربية المتحدة، وتقول المصادر القريبة من الحكومة وأخرى محلية في عدن، إن زيارة الرئيس هادي إلى السعودية تجري في إطار جهود احتواء الخلافات المترتبة على تطورات عدن يوم الأحد الماضي.

وكانت مصادر يمنية حكومية، قد أعلنت عن لقاء مرتقب يجمع الرئيس هادي ببن سلمان وبن زايد، لاحتواء الخلافات، إلا أن الخبر لم يتم تأكيده من مصادر سعودية أو إماراتية.

وكانت عدن قد شهدت يوم الأحد الماضي توتراً بين قوات الحماية الرئاسية وأخرى تتولى حماية المطار رفضت توجيهات رئاسية، وتقول مصادر محلية إنها مدعومة من الإمارات، قبل أن يشرع الرئيس اليمني بإجراء ينهي التوتر، شمل سحب قوة الحماية الرئاسية التي تحاصر المطار، وإرسال موفدين منه إلى أبوظبي.

المزيد في أخبار وتقارير الأمير محمد بن سلمان يبحث مع رئيس البنك الدولي مجالات التعاون لإعمار اليمن بحث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير "محمد بن سلمان بن عبدالعزيز" يوم الثلاثاء مع رئيس مجموعة البنك تأجيل لقاء هادي مع بن سلمان وبن زايد بالرياض أفادت مصادر في الحكومة اليمنية، ، بتأجيل لقاء كان من المقرر أن يعقده الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في العاصمة السعودية الرياض، مع ولي ولي العهد، وزير الدفاع المجلس التنسيقي لنقابات تدريس الجامعات الحكومية يحمل الحوثيين مسؤولية سلامة أعضائه أصدر المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية بلاغا صحفيا حمل فيه جماعة الحوثي وصالح مسؤولية حماية أمن وحياة جميع أعضائه