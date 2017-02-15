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تأجيل لقاء هادي مع بن سلمان وبن زايد بالرياض

الأربعاء 15 فبراير 2017 08:25 صباحاً
العربي الجدديد

أفادت مصادر في الحكومة اليمنية، ، بتأجيل لقاء كان من المقرر أن يعقده الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في العاصمة السعودية الرياض، مع ولي ولي العهد، وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، لمناقشة تداعيات الأزمة الأخيرة في عدن.

 وأوضح مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه أن اللقاء كان من المقرر أن يُعقد مساء الثلاثاء، إلا أنه تأجل لأسباب غير واضحة، ولم تستبعد أن يُعقد اللقاء في الأيام القليلة القادمة.

 وكان هادي قد غادر عدن الاثنين، متوجهاً إلى الرياض، عقب خلافات مع قيادات أمنية وعسكرية في المدينة، تُصنف بأنها مقربة من الإمارات العربية المتحدة، وتقول المصادر القريبة من الحكومة وأخرى محلية في عدن، إن زيارة الرئيس هادي إلى السعودية تجري في إطار جهود احتواء الخلافات المترتبة على تطورات عدن يوم الأحد الماضي.

وكانت مصادر يمنية حكومية، قد أعلنت عن لقاء مرتقب يجمع الرئيس هادي ببن سلمان وبن زايد، لاحتواء الخلافات، إلا أن الخبر لم يتم تأكيده من مصادر سعودية أو إماراتية.

وكانت عدن قد شهدت يوم الأحد الماضي توتراً بين قوات الحماية الرئاسية وأخرى تتولى حماية المطار رفضت توجيهات رئاسية، وتقول مصادر محلية إنها مدعومة من الإمارات، قبل أن يشرع الرئيس اليمني بإجراء ينهي التوتر، شمل سحب قوة الحماية الرئاسية التي تحاصر المطار، وإرسال موفدين منه إلى أبوظبي.

 


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