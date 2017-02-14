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وزير الأوقاف والارشاد يلتقي بسفير اليمن بالمملكة العربية السعودية

جانب من اللقاء
الثلاثاء 14 فبراير 2017 10:24 مساءً
الرياض (عدن الغد)خاص:

 التقى وزير الاوقاف والارشاد اليمني احمد عطيه بالسفير اليمني بالمملكة العربية السعودية شايع محسن يوم الثلاثاء .

وفي اللقاء الذي عقد بمقر السفارة في الرياض تمت مناقشة العديد من القضايا ذات العلاقة المشتركة بين الوزارة والسفارة اليمنية في المملكة والقنصلية العامة بجدة  والتي من أهمها تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين ورعايتهم وسبل معالجة مشاكل الحجاج المتخلفين والمشرفين العالقين في أراضي المملكة ؛

كما تطرق اللقاء إلى أهمية دراسة برامج توعية وارشاد الجاليات اليمنية على أراضي المملكة وتعزيز التعاون بين السفارة والوزارة في مختلف المجالات التي تهم الجانبين ..

 


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