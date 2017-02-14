التقى وزير الاوقاف والارشاد اليمني احمد عطيه بالسفير اليمني بالمملكة العربية السعودية شايع محسن يوم الثلاثاء .

وفي اللقاء الذي عقد بمقر السفارة في الرياض تمت مناقشة العديد من القضايا ذات العلاقة المشتركة بين الوزارة والسفارة اليمنية في المملكة والقنصلية العامة بجدة والتي من أهمها تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين ورعايتهم وسبل معالجة مشاكل الحجاج المتخلفين والمشرفين العالقين في أراضي المملكة ؛

كما تطرق اللقاء إلى أهمية دراسة برامج توعية وارشاد الجاليات اليمنية على أراضي المملكة وتعزيز التعاون بين السفارة والوزارة في مختلف المجالات التي تهم الجانبين ..

المزيد في أخبار وتقارير وزير الأوقاف والارشاد يلتقي بسفير اليمن بالمملكة العربية السعودية التقى وزير الاوقاف والارشاد اليمني احمد عطيه بالسفير اليمني بالمملكة العربية السعودية شايع محسن يوم الثلاثاء . وفي اللقاء الذي عقد بمقر السفارة في الرياض تمت الضالع.. مقتل ٢ من الميليشيات والجيش يحرر تبة الضاحة قتل مسلحان يتبعان ميليشيات صالح والحوثي الانقلابية في مواجهات مع قوات الجيش المسنود بالمقاومة، شهدتها جبهة حمك شمال محافظة الضالع اليوم الثلاثاء. وقالت مصادر انخفاض في اسعار صرف العملات بعدن عقب موجة ارتفاع سجلت اسعار صرف العملات في عدن حتى الساعة الـ 8 من مساء يوم الثلاثاء انخفاضا جيدا عقب موجة ارتفاع خلال الايام الماضية . وقال متعاملون في اسواق الصرف لـ"عدن الغد" ان