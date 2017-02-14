الضالع.. مقتل ٢ من الميليشيات والجيش يحرر تبة الضاحة

مقالات الرأي

نعمان الحكيم مطابع الكتاب المدرسي..ومسؤلية الوزير *هذا المنجز الوطني المهم لاجيالنا ووطننا لم يات بوهلة او نشاط مزاجي..بل جاء ثمرة نضال اجيال من فطاحلة

د. يوسف سعيد احمد تبييض الإشاعة؟! التبييض له مفهوم اقتصادي ويطلق على الأموال التي مصدرها غير شرعي وناتج لممارسات غير قانونية وعند محاولة دمجها

احمد سعيد كرامة معاشيق من رفعت سعر الدولار فعلاً من رفعت سعر الدولار في سوق العملة اليمنية هي حكومة الرئيس هادي بقيادة بلدوزر التخريب و التجويع الدكتور

محمود المداوي انت والإذاعة في عدن ولحج : "صفر" ! صادف يوم الثالث عشر من فبراير الاحتفال باليوم العالمي للاذاعة ، وفعلا احتفلت الدنيا واحتفل ايضا الاثير

مصطفى المنصوري مذبحة يوم العرش وعودة صنعاء إلى الجنوب ! المذبحة الشهيرة التي ارتكبت بحق الجنوبيين في ساحة العروض / عدن عندما احتفل إخوان اليمن بمناسبة مرور عام

حسن العجيلي لعبة الرئيس هادي على كفة ميزان التحالف ؟!! تداولت الاخبار الدائرة في مطار عدن الدولي وتطورت تداعيات الاحداث الى مواجهات مسلحة بين مليشيات تتبع

ياسر اليافعي أسباب إنهيار سعر صرف الريال اليمني مشهد الاقتصاد اليمني اليوم وتحديداً العرض النقدي فوضوي، لأن اقتصاد أي بلد ولا سيما فيما يخص المعروض النقدي

احمد عبداللاه الجنوب .. سريالية المشهد والولادة من الخاصرة بعد انتصارات ٢٠١٥ وقف الجنوب لأول مرة أمام المرآة، مجرد من كل شيء إلا من تراكمات الزمن الرديء ومخلفات الحروب،

علي البخيتي هل ضحك بن دغر على الشعب وباعه الأوهام؟ وقف تدهور الريال اليمني مسؤولية حكومة ⁧‫#بن_دغر‬⁩ لأنها من نقل البنك الى ⁧‫عدن‬⁩؛ ومن طبع العملة دون