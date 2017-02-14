الضالع.. مقتل ٢ من الميليشيات والجيش يحرر تبة الضاحة
الثلاثاء 14 فبراير 2017 08:45 مساءً
الضالع /عدن الغد /خاص:
الضالع /عدن الغد /خاص:
قتل مسلحان يتبعان ميليشيات صالح والحوثي الانقلابية في مواجهات مع قوات الجيش المسنود بالمقاومة، شهدتها جبهة حمك شمال محافظة الضالع اليوم الثلاثاء.
وقالت مصادر عسكرية لـ" عدن الغد " ان افراد من اللواء ٣٠ مدرع وأفراد من المقاومة الشعبية نفذوا عصر اليوم عملية نوعية والتفاف مباغت على مسلحي الميليشيات في تبة الضاحة في منطقة العذارب غرب حمك، وقتلوا ٢ من المسلحين فيما أصيب اخرين.
واضافت ان افراد الجيش والمقاومة تمكنوا من استعادة التبة فيما لاذ بقية مسلحي الميليشيات بالفرار.
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