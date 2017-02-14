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عبدالعزيز المفلحي : هذه حقيقة ترشيحي لمنصب رئيس الوزراء خلفا لبن دغر

الثلاثاء 14 فبراير 2017 08:11 مساءً
الرياض ((عدن الغد)) خاص:

اوضح مستشار الرئيس عبدربه منصور هادي الشيخ عبدالعزيز المفلحي حقيقة الانباء التي تحدثت عن ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء خلفا لاحمد عبيد بن دغر الذي قالت مصادر حكومية ان الرئيس هادي بصدد تعيين شخصية أخرى بدلا عنه .

وقال المفلحي في تصريح لصحيفة "عدن الغد" انه غادر إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة عمل موضحا ان مانشر عن ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء غير صحيح بالمطلق .

واضاف بالقول :" لم اتلقى أي إشارة من إدارة الرئيس هادي حول هذا الأمر ثم اننا نقدر الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر والتي استطاع من خلالها حلحلة الكثير من المشاكل رغم شحة الامكانيات .

ويوم الاثنين قالت صحيفة اماراتية ان الرئيس هادي بصدد اصدار عدد من قرارات التعيين بينها تعيين شخصية جديدة لمنصب رئيس الوزراء خلفا لاحمد عبيد بن دغر .


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عبدالعزيز المفلحي : هذه حقيقة ترشيحي لمنصب رئيس الوزراء خلفا لبن دغر
اوضح مستشار الرئيس عبدربه منصور هادي الشيخ عبدالعزيز المفلحي حقيقة الانباء التي تحدثت عن ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء خلفا لاحمد عبيد بن دغر الذي قالت مصادر حكومية ان




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