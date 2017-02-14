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نقابة الصحفيين تدين الاعتداء على طاقم قناة بلقيس بتعز

نقابة الصحفيين اليمنيين
الثلاثاء 14 فبراير 2017 08:06 مساءً
تعز(عدن الغد)خاص:

قالت نقابة الصحفيين اليمنيين انها تلقت بلاغا من قناة بلقيس الأهلية تفيد فيه تعرض طاقمها في تعز ( المراسل فواز الحمادي، والمصور الصحفي أحمد ياسين الزكري، والسائق محمد الحمادي) للاعتداء من قبل مسلحين في المحافظة وهم في طريقهم لإنجاز مهمة صحفية في منطقة الضباب، حيث تم اطلاق النار عليهم واخترقت الرصاص السيارة التي كانت تقلهم.

وادانت نقابة الصحفيين هذه الجريمة الخطيرة وتطالب بسرعة التحقيق في الواقعة والقاء القبض على الجناة ومحاسبتهم ، وتوفير الحماية لكافة للزملاء، محذرة من الزج بالصحفيين في الصراعات او التعامل العدائي تجاههم.

 


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