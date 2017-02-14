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القربي: ترامب أوقف مبادرة (أمريكية-روسية) في مجلس الأمن لإيقاف الحرب في اليمن

أبوبكر القربي
الثلاثاء 14 فبراير 2017 06:04 مساءً
موسكو (عدن الغد) رأي اليوم:

نقلت صحيفة "رأي اليوم" عن كبير المفاوضين في حزب الرئيس اليمني السابق أبوبكر القربي أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب أوقف مبادرة (أمريكية-روسية) لوقف الحرب باليمن إلى مجلس الأمن.

وقال القربي في حوار لصحيفة "راي اليوم" التي تصدر من لندن، بالتزامن مع انتهاء زيارة قام بها القربي واثنين من المفاوضين في حزب صالح إلى العاصمة الروسية موسكو ان “المؤشرات من زيارتي لموسكو ان روسيا لم ولن تحدد موقف في انتظار مواقف الادارة الامريكية الجديدةً”.

 وأضاف القربي “اقترحنا على المسؤولين الروس ان يستغلوا غزل ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقديم مبادرة مع أمريكا الى مجلس الامن لوقف الحرب، وتبني خطة وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري للحل السياسي، وبذلك يقدمون لترامب فرصة لتحقيق نجاح لإدارته في اليمن، وكوسيلة لتعزيز العلاقة بينهما وفهمنا منهم انهم اتفقوا مع امريكا على تقديم مبادرة الى مجلس الامن ولكن جاء ترامب وبناء على ضغط من السعودية جمدها”.

 وكان القربي قد قال إن الهدف من الزيارة هو كسر ما وصفه بـ”جدار التعتيم الإعلامي الذي جعل حرب اليمن منسية”، وتقديرا للاتحاد الروسي وتأثيره في قضايا الإقليم، ودوره المؤثر في مجلس الأمن.

وكان المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ قد أعلن عن خطة سلام جديدة مُعدلة لكنه القربي قال إنهم لم يطلعوا عليها ولا يعرفون عنها شيئا، حيث لم تقدم إلى الآن بصورة رسمية.


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