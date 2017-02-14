ماذا يحمل وزير التربية في حكومة الحوثي من مؤهل علمي

نشرت صفحة وزارة التربية والتعليم الخاضعة للحوثيين على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" السيرة الذاتية لوزير التربية في ما تسمى بحكومة "الانقاذ" يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة الانقلابية عبدالملك الحوثي .

و بالنظر الى السيرة الذاتية للوزير الحوثي فإنه لايحمل أي مؤهل علمي سوى أنه "درس على يد والده بدر الدين الحوثي".

وبعد نشر السيرة الذاتية للوزير الحوثي شهدت مواقع التواصل الاجتماعي سخرية واسعة ، حيث أشار نشطاء إلى أنه لايوجد مؤهل في العالم اسمه "درس على يد والده".

وكان الوزير الحوثي قال يوم أمس الاثنين إن ثورة 26 سبتمبر شيوعية وأن مناهج التعلم الحالية لابد من تغييرها.

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