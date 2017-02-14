MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 14 فبراير 2017 12:36 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير بعد صدهم من قبل قبائل صنعاء.. الحوثيون يتوجهون الى عمران
أخبار وتقارير

بعد صدهم من قبل قبائل صنعاء.. الحوثيون يتوجهون الى عمران

الثلاثاء 14 فبراير 2017 11:50 صباحاً
صنعاء (عدن الغد) خاص:

قالت مصادر خاصة بصنعاء ل"عدن الغد" أن مليشيات الحوثي تواصل محاولاتها الحثيثة لتجنيد مقاتلين جدد ورفد جبهاتها التي تعاني من نقص المقاتلين.

وافادت المصادر أن رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي قاد بنفسه حملات جديدة للتجنيد مع قبائل حزام صنعاء ولكن محاولاته بات بالفشل.

واضافت المصادر أن محمد الحوثي توجه على رأس وفد من جماعته للإجتماع بشيوخ قبائل محافظة عمران في محاولة لحثهم على الاستجابة لدعوة زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي لرفد الجبهات بالمقاتلين.


المزيد في أخبار وتقارير
سكرتير وزير الداخلية : خطة مرتقبة لإخضاع كافة الوحدات الأمنية لسيطرة وزارة الداخلية
قال سكريتر وزير الداخلية المقدم عبدالقوي باعش ان وزارة الداخلية بصدد تنفيذ خطة شاملة لدمج كافة الوحدات الأمنية بعدن في جهاز واحد واخضاعه لسيطرة واشراف مباشر من
بعد صدهم من قبل قبائل صنعاء.. الحوثيون يتوجهون الى عمران
قالت مصادر خاصة بصنعاء ل"عدن الغد" أن مليشيات الحوثي تواصل محاولاتها الحثيثة لتجنيد مقاتلين جدد ورفد جبهاتها التي تعاني من نقص المقاتلين. وافادت المصادر أن رئيس ما
التحالف يعترض صاروخاً باليستياً أطلق تجاه المخا
اعترضت دفاعات التحالف العربي يوم الاثنين صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي والمخلوع باتجاه مدينة المخا، بحسب العربية نت.   وأفادت مصادر ميدانية بأن




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
تصفية مسلحة لاثنين من مرافقي مدير امن عدن يعزز حالة التوتر في المدينة
قيادي إصلاحي بعدن : لهذه الأسباب كان يجب ان تتم إحداث عملية تغيير بقوة الحماية بمطار عدن
صحيفة اماراتية تهاجم الجنوبيين
الكشف عن تفاصيل زيارة نجل الرئيس هادي ومدير مكتبه للإمارات
البدء بتفريغ 2600 طن مازوت لتزويد كهرباء عدن
مقالات الرأي
تداولت الاخبار الدائرة في مطار عدن الدولي وتطورت تداعيات الاحداث الى مواجهات مسلحة بين  مليشيات تتبع
بعد انتصارات ٢٠١٥ وقف الجنوب لأول مرة أمام المرآة، مجرد من كل شيء إلا من تراكمات الزمن الرديء ومخلفات الحروب،
وقف تدهور الريال اليمني مسؤولية حكومة ⁧‫#بن_دغر‬⁩ لأنها من نقل البنك الى ⁧‫عدن‬⁩؛ ومن طبع العملة دون
ان الشعور يتمزج بين الخوف والرجا عندما تتوالى الانباء عن اي توتر يحصل في محيط مطار عدن الدولي هذا الصرح
لا أدرى لماذا أرق قلبي عليكم إلى درجة الشفقة مع أنني لا اطيقكم ولكن للقلوب خفوق، هل أنتم افلستم في عالم
عملة واحدة لحكومتين وبنكين مركزيين مصدّرين لها ومسؤلين عن استقرارها،لكنهما يعجزان عن فعل شيء حيال التدهور
  هكذا يراد لك سيادة الرئيس ان تكون أنت المتهم بتدمير نفسك ومن حولك ..هذه سياسة يتم انتهاجها ضدك وتنفيذها من
تسير الامور خبط عشواء.. الفوضى تتصاعد والبسط على الاراضي يتصاعد .. اقتحام مرافق عامة ودبلوماسية كالسفارة
# ان احداث الامس في مطار عدن تفرض على الجميع مراجعة فيها موضوعية ومصداقية واتخاذ قرارات تتجاوز الحسابات
لن أتعاطى مع التفسيرات الاجتهادية التي نشرتها شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، عن ما شهده
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الإعلامي معاذ الحاج بالقفص الذهبي
ميلاد سعيد سهيلة مازن
وفيات
العبادل يعزون في وفاة مفتي الديار اللحجية
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017