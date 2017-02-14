بعد صدهم من قبل قبائل صنعاء.. الحوثيون يتوجهون الى عمران
الثلاثاء 14 فبراير 2017 11:50 صباحاً
صنعاء (عدن الغد) خاص:
صنعاء (عدن الغد) خاص:
قالت مصادر خاصة بصنعاء ل"عدن الغد" أن مليشيات الحوثي تواصل محاولاتها الحثيثة لتجنيد مقاتلين جدد ورفد جبهاتها التي تعاني من نقص المقاتلين.
وافادت المصادر أن رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي قاد بنفسه حملات جديدة للتجنيد مع قبائل حزام صنعاء ولكن محاولاته بات بالفشل.
واضافت المصادر أن محمد الحوثي توجه على رأس وفد من جماعته للإجتماع بشيوخ قبائل محافظة عمران في محاولة لحثهم على الاستجابة لدعوة زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي لرفد الجبهات بالمقاتلين.
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