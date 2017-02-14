التحالف يعترض صاروخاً باليستياً أطلق تجاه المخا

بعد انتصارات ٢٠١٥ وقف الجنوب لأول مرة أمام المرآة، مجرد من كل شيء إلا من تراكمات الزمن الرديء ومخلفات الحروب،
وقف تدهور الريال اليمني مسؤولية حكومة #بن_دغر لأنها من نقل البنك الى عدن؛ ومن طبع العملة دون
ان الشعور يتمزج بين الخوف والرجا عندما تتوالى الانباء عن اي توتر يحصل في محيط مطار عدن الدولي هذا الصرح
لا أدرى لماذا أرق قلبي عليكم إلى درجة الشفقة مع أنني لا اطيقكم ولكن للقلوب خفوق، هل أنتم افلستم في عالم
عملة واحدة لحكومتين وبنكين مركزيين مصدّرين لها ومسؤلين عن استقرارها،لكنهما يعجزان عن فعل شيء حيال التدهور
هكذا يراد لك سيادة الرئيس ان تكون أنت المتهم بتدمير نفسك ومن حولك ..هذه سياسة يتم انتهاجها ضدك وتنفيذها من
تسير الامور خبط عشواء.. الفوضى تتصاعد والبسط على الاراضي يتصاعد .. اقتحام مرافق عامة ودبلوماسية كالسفارة
# ان احداث الامس في مطار عدن تفرض على الجميع مراجعة فيها موضوعية ومصداقية واتخاذ قرارات تتجاوز الحسابات
لن أتعاطى مع التفسيرات الاجتهادية التي نشرتها شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، عن ما شهده
هادي الرجل الذي احتار الناس في أمره أغبي أم ذكي ؟ هو هادي ذاته الذي تحالف مع الكل وقضى على الجميع ، بطريقة تبدو
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